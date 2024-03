BBB 24: Yasmin rejeita abraço de Leidy e dá o que falar: "Não suporta mais"

A modelo Yasmin Brunet chamou atenção da web ao rejeitar um abraço de Leidy Elin durante uma ação no BBB 24, da Globo

Uma atitude de Yasmin Brunet em relação a Leidy Elin deu o que falar na tarde desta terça-feira, 12, no Big Brother Brasil 24. Durante uma ação de uma marca, a modelo se mostrou bastante irritada com Alane ao ver a bailarina usando um acessório de cabelo seu.

Em determinado momento, a loira estava desabafandoLucas Henrique sobre a situação, quando Giovanna e Leidy chegam e a sister tenta abraçá-la.

No vídeo que tem circulado na web, a trancista chega e tenta abraçar Yasmin, mas a herdeira de Luiza Brunet tira sua mão e rejeita o abraço. "Não!", disse ela.

Em seguida, a modelo segue explicando que está irritada com uma situação. O momento repercutiu e os internautas comentaram o fato de Yasmin rejeitar o carinho da amiga.

"A Yasmin Brunet não suporta mais fingi que gosta da Leidy, né?", disse um. "A Yasmin rejeitando o abraço da Leidy, advogando por uma pessoa que nem gosta dela de verdade", analisou outra. “Leidy, no pódio montado pela Yasmin, você nunca esteve em lugar nenhum”, ironizou mais um.

Já que não sabem jogar limpo, a gente joga:



A Yasmin estava chateada com uma situação que ocorreu entre ela e Alane durante a dinâmica. A Leidy não sabia, foi dar um abraço e logo descobriu que Yasmin estava chateada e entendeu o momento dela.



Sério que vocês ainda fazem… https://t.co/IBrbVefYkUpic.twitter.com/urZAGXVJuI — Leidy Elin 🌪️ (@leidyelin) March 12, 2024

Mais cedo, Yasmin chorou

A dinâmica do Sincerão, realizada na noite de segunda-feira, 11, mexeu bastante com os brothers do BBB 24, da Globo. A modelo Yasmin Brunet, que discutiu com Alane durante esta madrugada, caiu no choro ao desabafar com outros brothers da casa mais vigiada do país.

Após a atividade comandada ao vivo por Tadeu Schmidt, Alane chamou Yasmin de "mimada, infantil e planta". A filha de Luiza Brunet, por sua vez, não conseguiu segurar as lágrimas e precisou ser consolada por Lucas Henrique e Leidy Elin.

"Essa Alane é do mal! Ela é perigosa real. Imagino lá fora o que ela já fez na vida dela... Veio me falar que eu estava debochando da fé dela. Não quero permanecer numa casa com gente assim", lamentou a sister, recordando os comentários da adversária.

"Me faz mal permanecer em convivência com gente tão ruim. Imagina o estrago que ela já fez na vida das pessoas. Se ela já fez isso com tudo filmado, imagina lá fora?", continuou Yasmin Brunet. Na sequência, a modelo disse aos brothers que Alane "distorce fatos".

"Se o Brasil compra isso, eu não quero. Se o Brasil compra ela, eu não quero continuar aqui. Ela é perigosa", declarou a famosa. Ela, que enfrenta o paredão da semana ao lado de Lucas e Isabelle, ainda declarou vontade de ser eliminada. "Esse jogo não faz mais sentido para mim... Para mim, sinceramente, ela [Alane] é pior que o Davi", concluiu Yasmin Brunet.