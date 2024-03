BBB 24: Yasmin Brunet surta com atitude de Beatriz em dinâmica: “É torturante”

“Torturante, desnecessário, desumano”: Yasmin Brunet perde a linha e explode com atitude de Beatriz durante dinâmica no BBB 24

Yasmin Brunet chegou ao seu limite no Big Brother Brasil 24. Nesta terça-feira, 12, a modelo foi bem clara ao declarar que estava prestes a ‘estourar seus miolos’ no reality show da Globo. O motivo? Durante uma dinâmica de um patrocinador, a loira perdeu completamente a paciência e surtou ao ouvir Beatriz fazendo mais uma de suas ‘publis’

Para quem não acompanha, Beatriz, trabalha divulgando lojas de roupas em suas redes sociais e por isso costuma fazer ‘publicidades’ durante as ações do programa. Embora não seja formalmente contratada pelas marcas, ela já explicou que gosta de retribuir o apoio divulgando as empresas, usando seu bordão característico "Brasil do Brasil".

Mas quando Yasmin ouviu Beatriz repetindo o bordão durante a nova dinâmica, a loira ficou enfurecida e explodiu pelas costas: “Eu prefiro estourar meus miolos do que ter que ouvir essa coisa o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. É torturante, é torturante, é torturante”, a modelo começou a repetir as palavras sem parar só para não ter que ouvir a vendedora.

“É desnecessário, é desumano, é um porre, é um saco do cara***. Só gosta quem não está vivendo 24 horas por dia”, a herdeira da modelo Luiza Brunet perdeu a linha e xingou muito enquanto a vendedora continuava a divulgar os produtos cada vez mais alto ao fundo. Sentada ao lado de Yasmin, Pitel continuou a comer em silêncio e não revelou sua opinião sobre a vendedora.

É importante destacar que Yasmin Brunet pode estar perto de não precisar mais lidar com a voz da vendedora. Isso porque a loira pode sair do confinamento ainda nesta terça-feira, 12. No paredão ao lado de Lucas Henrique e Isabelle, a modelo corre o risco de perder a oportunidade de ganhar o grande prêmio e ser eliminada, caso o público vote nela para deixar o programa.

Apesar da irritação com Beatriz, Yasmin Brunet partiu para o ataque com outra sister, Alane. Durante a dinâmica, a loira ficou muito incomodada com uma sister depois que pediu seu prendedor de cabelo de volta e a bailarina respondeu a chamando de ‘Baixa’. Indignada, a modelo xingou muito e detonou pelas costas, afirmando que iria 'estourar a cara dela'.