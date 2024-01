BBB 24: Yasmin e Wanessa reclamam do comportamento de brothers: ‘Sem noção’

Yasmin Brunet e Wanessa Camargo ficam indignadas com atitudes de brothers e desabafam após resultado do paredão no BBB 24

Na última terça-feira, 24, os confinados no Big Brother Brasil 24 conheceram o novo eliminado da casa, Vinicius. Mas Yasmin Brunet e Wanessa Camargo não conseguiram esconder sua frustração diante das atitudes de outros brothers no reality show da Globo. A modelo esperava que Luigi deixasse a casa, enquanto a cantora está irritada com Davi.

Durante uma conversa, Wanessa contou que ficou decepcionada com o comportamento do motorista de aplicativo em uma situação na casa. É que Yasmin decidiu ‘trollar' a amiga e se escondeu entre as almofadas do sofá. Davi entrou na brincadeira e disse para a cantora que a modelo teria saído do reality após o ‘sumiço’, mas ela não curtiu a atitude do brother.

foram avisar pra wanessa que a yasmin entrou no confessionário e não voltou KKKKKKKKKK ela escondida no sofá #BBB24pic.twitter.com/J2Hudt1yvv — naty 🇾🇪🍓 (@alafarmiga_) January 24, 2024

"Eu estava ficando irritada com o Davi de verdade", disse a morena, que ganhou o apoio da modelo. Yasmin não curtiu a atitude do colega de confinamento: "Porque o Davi é sem noção. Até na brincadeira ele é sem noção. Ele exagera, passa do ponto sempre”, disseram sobre o motorista de aplicativo, com quem já protagonizaram alguns atritos durante o programa.

Mais tarde, a modelo também revelou sua decepção com outro confinado, Luigi, que acabou de voltar da berlinda. Yasmin contou que ficou magoada depois de ter sido chamada de ‘inútil’ em rede nacional durante a dinâmica do ‘Sincerão’ no começo da semana: “Fiquei chateada porque ele não falou a verdade”, iniciou o desabafo.

“Ele tirou uma realidade paralela da cabeça dele e ele sempre me decepciona. Eu considero ele, eu gosto dele, eu falo para as pessoas não votarem nele, eu falo o quanto eu gosto dele e ele sempre me ferra. Olha quantas pessoas tem na casa que não são próximas dele e que ele poderia falar alguma coisa”, disse decepcionada com o instalador de pisos.

Para quem não acompanhou, na última segunda-feira, 22, os brothers emparedados lavaram a roupa suja e definiram quem eram os confinados ‘inúteis’ na casa mais vigiada do Brasil. Luigi, que era próximo da modelo, citou seu nome por não ajudar nos afazeres do reality show. Agora, eles deixaram a amizade de lado e vivem um atrito durante o confinamento.

Como foi a última eliminação no BBB 24?

Vinicius foi o quinto eliminado do Big Brother Brasil 24. O brother recebeu apenas 9,92% dos votos para ficar e deixou a casa mais vigiada do Brasil na noite desta terça-feira, 23. O atleta paralímpico disputou o primeiro paredão quíntuplo da história ao lado de Alane, Pitel, Marcus Vinicius e Luigi; clique aqui e assista ao discurso de eliminação.