BBB 24: Yasmin abre o jogo sobre status de relacionamento com MC Daniel

No Mesacast BBB, Yasmin Brunet revelou que já falou com MC Daniel e abriu o jogo sobre o status entre eles

Yasmin Brunet abriu o jogo sobre sua relação com MC Daniel na noite desta quinta-feira, 14. Eliminada do BBB 24, a modelo participou do Mesacast BBB e comentou sobre a relação com o cantor.

Hugo Gloss questionou se a ex-sister já havia falado com o funkeiro."Falei com ele!", respondeu. O blogueiro quis saber como foi a conversa e a loira não poupou elogios ao artista: "Ele é maravilhoso, sério. Ele é um grandíssimo amigo. Eu tenho um carinho gigantesco por ele, pela mãe dele, pela família dele, pelos amigos dele".

Ana Clara comentou que o MC puxou torcida para Yasmin permanecer na casa mais vigiada do Brasil, mas a sereia disse ainda não ter visto nada.

Hugo, então, perguntou sobre o status do relacionamento entre eles. "É só amigo mesmo?", questionou. "Agora é. Só amigo", respondeu ela. "Agora?", insistiu dando risada. "Agora", ressaltou a modelo.

Meses antes do Big Brother Brasil 24, MC Daniel foi apontado como affair da herdeira deLuiza Brunet. Ele inclusive compartilhou um vídeo deixado por ela antes de ser confinada no programa.