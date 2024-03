Luiza Brunet sai em defesa da filha após alfinetadas de internautas

Luiza Brunet rebate comentário de internauta falando sobre a família do ex-marido de sua filha, Yasmin Brunet

A modelo Luiza Brunet surpreendeu ao sair em defesa da filha, Yasmin Brunet, em comentários nas redes sociais. Ela mostrou que é uma mãe que está atenta ao que está sendo dito sobre a filha após a participação no BBB 24, da Globo. Assim, ela rebateu as alfinetadas que encontrou nos comentários de fotos.

Para começar, um internauta relembrou a relação conturbada de Yasmin com a família do ex-marido, Gabriel Medina, para alfinetar a loira. “Mãe do Medina está livre e o filho também”, disse o internauta. Então, Luiza Brunet respondeu: “Graças a Deus. Reciprocidade, vá em paz do senhor, irmão”.

Em outro momento, um seguidor escreveu: “Deveria sentir vergonha das atitudes e vocabulário dentro do BBB… Ana Maria Braga muito educada”. Com isso, Brunet escreveu: “Sinta você o que tem que sentir. Deus te abençoe”.

Outro seguidor escreveu: “Nunca me sentiria orgulhoso de uma filha do naipe da Yasmin. Mas sempre admirei a Luiza - uma grande cidadã”. A modelo respondeu: “Problema teu, cuida da sua prole se tiver. Não faço questão da sua falsa admiração”.

Luiza Brunet mandou recado para a filha

Na última terça-feira, 12, Yasmin Brunet foi eliminada do Big Brother Brasil 24, com mais de 80% dos votos. Apesar da aparente rejeição do público e das broncas que a modelo recebeu de sua mãe, Luiza Brunet, ela e sua avó, Alzira, elas estão de braços abertos para recebê-la. Durante o ‘Bate-Papo BBB’, elas enviaram um recado sincero e emocionante à ex-sister.

Enquanto relembrava os momentos mais marcantes de sua trajetória ao lado dos apresentadores Ed Gama e Thais Fersoza, a modelo foi surpreendida com um vídeo inédito sendo exibido na telinha do programa. Ao avistar Luiza e Alzira, além da cachorrinha da família, a loira se emocionou e não conseguiu conter as lágrimas.

“A gente tá aqui eu, vovó, a Lailinha, para dizer o quanto a gente te ama, o quanto a gente te respeita. A gente conhece seu coração, a mulher maravilhosa que você é. Estou te esperando com muito amor pra te oferecer, como sempre”, Luiza se derreteu pela herdeira e disse estar orgulhosa da participação de Yasmin no reality show da Globo.

Alzira também mandou um recado especial para neta: "Está todo mundo aqui te esperando. Vem logo! A gente te ama”, ela revelou que a família deve receber a ex-participante em casa assim que ela terminar a agenda de compromissos após deixar o programa. Além de ganhar a mensagem inédita, a loira também teve acesso a polêmica carta triturada.