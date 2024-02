BBB 24: Wanessa revela o que lhe irrita em Davi: 'Fico quieta'

Em mais uma conversa sobre Davi, Wanessa revela o que mais o brother a incomoda dentro da casa; cantora apontou atitude dele que a tira do sério

A cantora Wanessa Camargo voltou a falar sobre Davi. Em conversa com Yasmin Brunet e Lucas Henrique nesta terça-feira, 27, a artista comentou mais uma vez que o motorista de aplicativo lhe incomoda.

A herdeira de Zezé Di Camargo então expôs o que mais lhe irrita em relação ao brother. Segundo a namorada de Dado Dolabella, a cantoria dele é o que mais a perturba. A famosa então disse que em breve terá que falar come ele no momento em que estiver acontecendo a situação.

"Davi só me irrita quando está cantando demais na cozinha, me irrita. Mas é uma coisa que eu acho que tenho que resolver em mim, vou fazer o quê? Realmente, se ficar muito forte vou falar para ele: cara, está irritando", analisou a cantora. "Me irrita quando ele canta muito alto", falou Yasmin. "E me irrita quando ele tem atitude daquele jeito", acrescentou Wanessa, que lamentou: "E eu fico quieta!".

"Não queria ir para cima e brigar, eu tinha que ir lá e falar: 'respeita'. Nem que ele não ouvisse. Externar o que incomoda. Aquela forma dele falar é muito desrespeitosa", falou Wanessa. Após alguns minutos, a cantora voltou a mencionar seu incômodo. "Tem horas que eu estou cozinhando, no nosso quarto convivendo. Eu respeito o seu espaço, respeita o meu espaço. Eu estava super de boa porque tinha visto que tinha melhorado, a minha cabeça: nossa, o menino melhorou, nunca mais deu um berro, um grito e estava resolvendo as coisas de forma amigável. Ontem foi o pior, ou seja, não mudou. Mandou calar a boca dez vezes, forma desrespeitosa. Não consigo achar que isso é uma pessoa legal. O Brasil pode achar está vendo, achando ele um máximo, mas esse lado dele é horroroso".

Ainda durante a conversa entre o grupo, Yasmin Brunet revelou que não está animada para a festa da líder Beatriz e que acredita que o evento pode ser chato.

Susana Vieira fala sobre Wanessa ganhar reality

Grande fã do Big Brother Brasil, a atriz Susana Vieira sempre dá sua opinião sobre o reality show e demonstra acompanhar a casa. Dessa vez, ela deu sua opinião sobre a possibilidade de Wanessa Camargo ou Rodriguinho ganharem o programa.

Sincera e sem filtro, a famosa não disfarçou ao ser questionada sobre os Camarotes levarem o prêmio. Susana Vieira então divertiu ao fazer cara de desprezo e falar que se isso acontecer mudará de emissora. Veja: