BBB 24: Wanessa reflete sobre papel de vilã no reality: “Como é difícil”

Wanessa Camargo desabafa sobre ser vista como 'vilã' no confinamento e levanta questionamentos sobre como está sua imagem fora do BBB 24

Na madrugada desta terça-feira, 13, Wanessa Camargo desabafou sobre as recentes polêmicas do Big Brother Brasil 24. A cantora refletiu sobre sua imagem fora da casa e ficou preocupada em ter assumido o posto de vilã da atração global. Além disso, a celebridade também expressou sua preocupação em ser a ‘planta’ da edição.

Enquanto conversava com os colegas de confinamento na área externa da casa mais vigiada do Brasil, Wanessa abriu o coração sobre sua reputação: "Como é difícil ficar na final, se eu ficar pelo menos uns 20 dias, está legal para mim", a cantora revelou sua preocupação com seus próximos dias isolada no reality show global.

Quando questionada sobre o motivo de sua reflexão, Wanessa entregou que acha muito difícil não saber "o que está acontecendo lá fora".Deniziane, que participava da conversa, disse que a artista precisava acreditar que chegaria até o final, mas a cantora desabou: "Amiga, é que eu tenho dúvidas de ser ou não a vilã", a famosa revelou.

Na sequência, a fisioterapeuta ressaltou que a cantora estava seguindo seus valores dentro do programa, e por esse motivo, deveria ficar tranquila com a repercussão fora do reality. Wanessa não seguiu a mesma linha de raciocínio: “Mas amiga, você acha que alguma pessoa que foi vilã aqui achava que era vilã lá fora? Nenhuma", a celebridade indagou.

Alane e Beatriz opinaram sobre o assunto e revelaram que não veem Wanessa como antagonista do programa. “Mas eu posso ser planta", a cantora apontou e a bailarina tranquilizou: "Mas aí ou é vilã ou planta, é um abismo entre vilã e planta, não tem como", ela explicou. Por fim, a artista ponderou que também pode ser a heroína da história.

Wanessa reflete que talvez possa ser uma vilã aqui fora.



Wanessa: “Mas você acha que alguma pessoa que foi vilã aqui achava que era vilã lá fora?”



Deniziane: “Mas você tá jogando com seus valores?”



Wanessa: “Sim.”



Deniziane: “Seus valores são ruins?”



Wanessa: “Não.”… pic.twitter.com/lbkeArTqjp — Espiadinha #BBB24 (@canalespiadinha) February 13, 2024

Vale mencionar que, além de conquistar seu espaço no mundo da música como cantora, Wanessa também é filha de Zezé Di Camargo e Zilu. Inclusive, durante um papo sobre preconceito em relações homossexuais dentro do reality, a cantora relembrou um dia em que o sertanejo foi a uma balada gay para assistir a um de seus shows.

"Você perdeu meu pai na The Week a primeira vez. Meu pai levou a cachorrinha. 'Pai, o que você veio fazer com a cachorrinha aqui?'. Eu estava aqui cantando e tem um camarote enorme e separou para ele. (...) Meu pai nem viu meu show, ele ficava assim", Camargo entregou detalhes de seu relacionamento com o pai e revelou que ele é 'muito cabeça aberta'.

Sister aponta contradição em atitude de Wanessa:

O tema do Sincerão rendeu bastante assunto entre os brothers durante a madrugada desta terça-feira, 13, no BBB 24, da Globo. Após a dinâmica, que provocou algumas discussões na casa, Giovanna Lima, Michel e Raquele se reuniram na área externa e apontaram quais jogadores consideravam 'planta'. A nutricionista aproveitou a ocasião para opinar com sinceridade sobre Wanessa.