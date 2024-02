BBB 24: Sister aponta contradição em atitude de Wanessa: 'Não gosto'

A sister Giovanna Lima confessou grande incômodo com o comportamento de Wanessa Camargo em relação a outros brothers no BBB 24

O tema do Sincerão rendeu bastante assunto entre os brothers durante a madrugada desta terça-feira, 13, no BBB 24, da Globo. Após a dinâmica, que provocou algumas discussões na casa, Giovanna Lima, Michel e Raquele se reuniram na área externa e apontaram quais jogadores consideravam 'planta'.

Giovanna, então, revelou aos colegas de confinamento que se sente incomodada com o comportamento de Wanessa Camargo dentro do jogo. De acordo com a nutricionista, a famosa sempre reforça que não persegue ninguém, apesar de possuir desafetos e, assim, entra em contradição.

"A Wanessa, eu não gosto do que ela faz. Que ela vai fala, fala da pessoa, e depois vai lá fazer a cama dela, tipo assim: 'Olha aqui, eu não estou pegando ninguém para cristo, não, tá? Eu quero te ouvir, te dar a chance. Mas depois vira e fala: 'Não, porque o meu voto é nele até ele sair'", relatou Giovanna.

E continuou: "Aí no dia seguinte: 'Então, eu gostaria de falar com você que não é bem assim". Na sequência, a sister também mencionou o nome de Yasmin Brunet, aliada de Wanessa, como planta: "Não entendo, mas é uma pessoa que eu vejo fazendo alguma coisa aqui. A Yasmin eu não vejo ela fazendo nada aqui dentro", concluiu ela.

ELA HABLA! Em conversa na área externa, Giovanna fala que não gosta do que a Wanessa faz e cita contradições da sister que não gosta! 👀 #TeamGiovanna#BBB24pic.twitter.com/SsOfldGMFX — Giovanna Lima 🌞 (@gihllima) February 13, 2024

Bin Laden revela desconforto com jogo de Wanessa

Após a formação de mais um paredão no BBB 24, da Globo, MC Bin Laden fez um sincero desabafo a respeito de seu voto em Wanessa Camargo. Em conversa com o líder Lucas Henrique, o cantor apontou um certo climão dentro da casa envolvendo a famosa.

Bin Laden foi o único brother a votar em Wanessa para o oitavo paredão, ocorrido na noite de domingo, 11. Ela, no entanto, conseguiu escapar da berlinda ao ser salva pelo líder. De acordo com o funkeiro, a sister passou a evitá-lo no confinamento.

"Para ser sincero, eu estou desconfortável com uns bagulhos da Wanessa, mas não vou ficar toda hora resolvendo. Mas eu falei para o Rodriguinho: 'O Brasil está vendo a gente vendo as coisas que a gente vê da Wanessa e você conversando a semana toda'", relatou MC Bin Laden.

Na sequência, ele explicou que sua crítica é apenas em relação ao jogo da filha de Zezé Di Camargo. "Eu não tenho nada contra ela pessoal. Pelo jogo, eu sou contrário à forma que ela joga, porque ela fuzilou o Davi e daqui a pouco está conversando com Davi", disse, reforçando em seguida o desconforto na casa.

"Não me sinto confortável. Quando eu chego, ela troca o assunto. Quando eu sento, ela sai fora. Toda hora acontece isso, mais de uma vez. Teve um afastamento. Ela passa e não cumprimenta e eu não cumprimento também", concluiu MC Bin Laden.