BBB 24: Wanessa expõe alvos para o próximo paredão: "Acabou para mim"

A cantora Wanessa Camargo falou sobre sua relação com Davi na casa do BBB 24, e afirmou que o brother está na sua mira caso vença a Prova do Líder

Wanessa Camargo se reuniu com Lucas Henrique e Yasmin Brunet na varanda do BBB 24 na tarde desta quinta-feira, 29, para falar sobre Davi. Após discutir com o motorista de aplicativo nesta última quarta-feira, 28, a cantora confessou que não quer mais falar com o brother, e deixou claro que ele está na sua mira para o próximo paredão, caso seja a próxima líder.

O desabafo aconteceu enquanto o trio falava sobre o Queridômetro. Yasmin falou sobre as escolhas da artista na hora de escolher o emoji. "Wanessa dá umas coisas muito bobas, tipo dei: 'Alvo e Coração Partido'. Eu dou Nojo e Vômito. Hoje dei coisa bizarra", afirmou a modelo.

A cantora, então, contou que hoje fez diferente e deu outro emoji para o baiano. "Dei Nojo para o Davi", disse ela, confessando que não quer mais falar com ele. "Para o Davi acabou para mim. Não tenho nem vontade mais de conversar, moleque", garantiu.

Em seguida, Wanessa também falou sobre o emoji que deu para Alane, com quem também trocou farpas. "Alane faz sentido, porque ela me decepcionou. Então Coração partido", explicou. "Faz sentido Cobra também", respondeu Yasmin. "O Bin é meu Alvo, mas não de votar. Meu Alvo é assim: estou de olho na pessoa e ela pode virar um voto para mim", revelou a filha de Zilu e Zezé Di Camargo.

Depois, pensando na próxima liderança, Lucas Henrique quis saber para quem a cantora daria as pulseiras do Na Mira do Líder, caso vencesse a Prova do Líder, e ela apontou Davi, Alane, MC Bin Laden e Isabelle. "Alane, Davi, ainda fica o Bin, mas em terceiro, e a Cunhã", citou ela, deixando claro que o baiano seria sua prioridade para mandar ao paredão

Davi desabafa sobre briga com Wanessa

Davi desabafou com Isabelle enquanto preparava o almoço no BBB 24 nesta quinta-feira, 29. O brother discutiu com Wanessa Camargo nesta última quarta-feira, 28, e decidiu contar como se sentiu com a situação após a dançarina confessar que a discussão mexeu com seus sentimentos.

"[...] Em nenhum momento eu gritei com ela. Aí quer dizer que eu vou deixar ela falar comigo como ela quer? Ela é minha mãe? Ninguém aqui vai pisar em mim, vai me humilhar. [...] Eu não estou aqui para agradar ninguém. Não estou aqui para falar da maneira que ela gosta ou não gosta, estou aqui para ser eu", disparou o brother.