BBB 24: Wanessa deseja saída de brother: 'Não vou sentir falta'

Após confusões na casa, Wanessa deseja que brother seja eliminado e revela que não sentirá nem um pouco a falta dele no BBB 24

Não surpreendendo quem acompanha BBB 24, Wanessa Camargo comentou novamente que deseja ver Davi fora da casa. Após os últimos acontecimentos principalmente, a cantora quer ver o brother no paredão e eliminado.

Em conversa com Michel, Giovanna, Raquele, a famosa comentou o que pensa. Após o professor dizer que estará no próximo Paredão, a cantora ponderou que algumas eliminações mexeram com ela, porém tem a de uma pessoa que não fará "diferença nenhuma" porque só a "irrita".

"Se eu sair vocês vão sentir minha falta?", perguntou Michel. "Faz um faltão as pessoas que a gente convive aqui, faz uma falta danada. Do Luigi, que eu não era próxima, senti falta", disse a cantora. Michel concordou e Wanessa também citou Marcus Vinicius e Deniziane. "Tem uma que não vou sentir falta nenhuma. Vou até ficar aliviada", disparou a cantora. "Quatro letras?", perguntou Raquele. "Não preciso nem dizer, não é? Não preciso dizer nada. Não faz diferença nenhuma para mim porque só me irrita", completou a artista dando a entender que é Davi.

Após Lucas Henrique vencer a liderança, Davi combinou com seus aliados de votarem em Wanessa contando com a possibilidade de que MC Bin Laden e Giovanna vão na sister.

Beatriz nota reação de brothers em festa

Após o fim de sua tão esperada festa do líder, Beatriz percebeu que alguns brothers tiveram um comportamento suspeito no evento e comentou com seus aliados sobre o que conseguiu enxergar ao longo de sua comemoração.

Além de chorar de muita emoção por ter tido sua história de camelô contada na decoração, a vendedora do Brás falou sobre Matteus, Alane e Davi terem ficado até o final com ela. Em seguida, Bia contou sobre ter sentido falsidade em alguns.

"Gosto muito da Wanessa, confio nela também, mas quem confio mais ainda é em vocês três. Para mim, vocês três e Leidy", afirmou a Líder. "Para mim, vocês também", reforçou Alane. "Tinha gente que estava com a cara tipo assim: 'estou aqui porque tenho que tem que estar'. E o povo vindo me abraçar, me elogiando muito, que eu vou conseguir... Para que essa falsidade?", indagou Beatriz. Saiba mais aqui.