BBB 24: Wanessa cita Juliette ao falar de Davi: 'Ela era assim'

Gente? Wanessa cita Juliette ao falar como Davi pode estar sendo visto pelo público, já que cantora e brothers o tem como alvo constante no jogo

A cantora Wanessa Camargo continua falando sobre Davi no BBB 24. Após escolher o brother no 'Sincerão' e refletiu sobre a visão que o público tem sobre ele, a artista comentou com Yasmin Brunet que ele pode ser visto como uma Juliette aqui fora.

Durante a conversa com a modelo, a namorada de Dado Dolabella citou os brothers de outras edições que podem ser comparados com Davi. "Eu tenho certeza que tem gente vendo o Davi com uma Juliette ou um Lucas", declarou.

Yasmin se mostrou incrédula com a possibilidade. "Não é possível", disse. "Eu tenho certeza", garantiu a cantora. Além disso, a herdeira de Zezé Di Camargo acredita que Beatriz é vista do mesmo jeito. "Porque recriminam o jeito dela de ser, foi igualzinho com a Juliette. Ela era assim, expansiva, falava, interrompia o Tadeu", apontou Wanessa. "A Juliette meio que todo mundo não deixou ela de lado?", perguntou Yasmin.

"E a bichinha era um amorzinho, ela tinha esse jeito expansivo que muita gente não entendia, parecido com o da Bia", concluiu Wanessa.

Após o Sincerão desta segunda-feira, 05, a apresentadora Sonia Abrão detonou a postura da filha de Zilu Camargo. A comunicadora viu o comportamento dela como falsidade e comentou que Davi deveria devolver a bolsa de estudos que ganhou em uma dinâmica com ela.

Wanessa muda de ideia em relação a Davi?

Na manhã desta sexta-feira, 02, Wanessa mudou de postura e resolveu se acertar com Davi. Em uma conversa, ela explicou o motivo do moço ter lhe despertado "gatilhos" e falou sobre querer vê-lo diferente no jogo.

"Independente de jogo, eu acho você uma pessoa guerreira, acho um menino que não deve ter tido uma vida fácil, é batalhador, está aqui no Big Fone. Isso é bonito em você. Você é um menino prestativo, tem gente que se incomoda, eu falei: ele tem TOC, ele precisa, não consegue ficar parado. Tem coisas que eu acho que são vivências do jogo, que são desesperadas, que eu vejo você como menino, assim como você pode me ver como uma chata", disse ela.

Davi então respondeu: "Você tem sua opinião referente a mim, eu tenho a minha referente a você". "Sim, tudo certo. Eu queria te tirar desse lugar porque eu não quero guardar uma coisa que nem é real. Não queria te deixar nesse lugar que foi gatilho para mim", completou Wanessa.

