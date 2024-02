BBB 24: "Vai viralizar igual basculho", diz Leidy Elin sobre 'calabreso'

Em conversa com Wanessa Camargo, Leidy Elin relembrou o termo 'basculho', usado por Gil do Vigor em discussão com Pocah no 'BBB 21'

CARAS Digital Publicado em 01/02/2024, às 15h36

Leidy Elin conversa com Wanessa - Reprodução/Globo