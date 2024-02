BBB 24: Tiago Leifert surpreende ao opinar sobre paredão: 'Não tirem'

Discreto, Tiago Leifert surpreende ao revelar quem deseja que continue na casa do BBB 24; ex-apresentador do reality apontou nome

O apresentador Tiago Leifert surpreendeu ao revelar quem deseja que continue na casa do BBB 24. Muito discreto com suas opiniões sobre o programa, o ex-comandante do reality resolveu abrir uma exceção e falar o que pensa.

Muito fã de um jogo bem feito, o jornalista compartilhou em seus stories na rede social que prefere que Fernanda prossiga na casa. Tiago Leifert então fez um pedido para os internautas, assim como Deborah Secco e Sonia Abrão também fizeram nos últimos dias sobre a confeiteira.

"Por favor, não tirem a Fernanda hoje", escreveu o apresentador demonstrando um pouco de sua opinião sobre o BBB 24.

Vale lembrar que, Fernanda parou no paredão após ser mais uma vez a mais votada da casa. Na última semana, ela tomou vários votos, mas conseguiu escapar na Prova Bate e Volta. A confeiteira coleciona alguns desentendimentos no jogo e não fica quieta.

Beatriz se irrita e tira satisfação com Fernanda

A dinâmica do Sincerão deixou os ânimos dos brothers aflorados nesta segunda-feira, 19. Após o fim do jogo, Beatriz ficou sabendo de uma fala de Fernanda sobre seu comportamento alegre e animado nas atividades na casa e foi tirar satisfação com a confeiteira.

Além da comerciante, Leidy Elin também foi esclarecer algumas coisas com a emparedada e protagonizou uma breve discussão com ela.

Chateada ao ter sua carta triturada pela emparedade, a sister foi questioná-la sobre a atitude. "Em nenhum momento eu fiz um movimento para botar a Fernanda, até porque sabe o que eu falava? Eu não voto na Fernanda para não falarem que eu estou comprando barulho dos outros. Eu não compro barulho de ninguém aqui dentro", afirmou Leidy Elin.

Leidy criticou o fato de a carta de Davi ter sido poupada na dinâmica, já que o brother sempre é alvo da maioria. "Agora, chegar, dar aquela justificativa e depois macetar o garoto é f*. Hipocrisia pra c*", falou Leidy. "Leidy, é um jogo", comentou Fernanda. "É um jogo, mas é hipocrisia para c*", disparou a trancista revoltada.