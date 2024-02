BBB 24: Deborah Secco pede eliminação de Deniziane: 'Fora plantas'

Grande fã de BBB, atriz Deborah Secco pede eliminação de Deniziane; atriz foi criticada ao dar sua opinião na rede social

A atriz Deborah Secco opinou sobre o paredão formado no BBB 24. Em sua rede social, a atriz, que é grande fã do reality show, compartilhou com seus seguidores que deseja que Deniziane seja a próxima eliminada do programa.

Segundo a artista, a fisioterapeuta é planta no jogo e deveria sair. Ao falar seu pensamento, a esposa de Hugo Moura recebeu algumas críticas, mas não deixou de postar sua opinião.

"Vamos de #ForaDeniziane, amorinhos? Vocês já deram seus votos únicos? Estou votando no voto da torcida?", escreveu ela. Ao ser questionada sobre sua escolha em defender Fernanda, Deborah logo rebateu: "Fora plantas!".

Assim como a mãe de Maria Flor, a apresentadora Sonia Abrão também pediu para que o público elimine Deniziane. Segundo a jornalista, a sister não mandou bem ao terminar seu relacionamento com Matteus e ao brigar com Davi por conta de limões.

"FORA, DENIZIANE! Além de ter descartado o MATTEUS na cara dura, o que fez com DAVI por causa dos limões, foi a gota d’água! Só porque tava na mira da líder, com um pé no Paredão, usou o brother pra tentar ficar no jogo, arrumando uma treta desnecessária com ele! E em dupla com a intragável Geovana, que se recuperou do pé, mas continua manca das ideias! Ilumina, Senhor", disparou a comunicadora.

Veja o post de Deborah Secco:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Segue a Cami (@segueacami)

Deniziane briga com Davi por divisão de limões

Davi e Deniziane discutiram pela divisão dos limões na tarde deste domingo, 18, no Big Brother Brasil 24. A fisioterapeuta foi conversar com o baiano após ele separar 3 limões na cozinha da Xepa e o chamou de individualista.

Na área externa, ela questionou sobre ele estar guardando limões no armário. "Eu queria fazer suco", respondeu o motorista de aplicativo. "Mas o limão não é dividido assim, Davi, é de todo mundo. Não pode esconder limão. Tava escondido, Davi. Não pode fazer isso, o negócio é de todo mundo", argumentou a mineira. Veja mais aqui da discussão.