BBB 24: Tadeu Schmidt fala com brothers sobre Wanessa: "Descumpriu uma regra"

Antes da Prova do Anjo do BBB 24, Tadeu Schmidt falou sobre a cantora Wanessa Camargo, expulsa do reality neste sábado (2)

Tadeu Schmidt fez a primeira comunicação com os participantes do BBB 24 na tarde deste sábado, 2, após a expulsão de Wanessa Camargo. Ela deixou a casa mais vigiada do Brasil após uma agressão contra Davi.

Antes da Prova do Anjo ser realizada, o apresentador comunicou que a cantora descumpriu uma regra do programa e está fora do reality show, além disso, além disso, ele tranquilizou os participantes ao contar que ela está indo para a casa.

"Antes de qualquer coisa, quero dar a informação que mais importa para vocês e para todo mundo: a Wanessa já está a caminho de casa. Eu mesmo já falei com ela. Está tudo bem, mas ela descumpriu uma regra do programa e está fora do jogo. A gente segue por aqui. Bola para frente e hoje temos Prova do Anjo, mais uma vez uma prova importantíssima. O Anjo é autoimune e vai imunizar mais alguém", disse ele.

A Prova do Anjo

Na tarde deste sábado, 2, aconteceu mais uma Prova do Anjo no BBB 24, e Pitel venceu a disputa. Após Wanessa Camargo ser expulsa do reality show da TV Globo, os participantes foram chamados para a sala e realizaram um sorteio para saber quais brothers iriam participar.

Para ser o novo Anjo, os brothers tinham que passar por três situações do dia a dia, que colocava à prova a proteção dos desodorantes da marca anunciante. Davi, MC Bin Laden, Beatriz, Fernanda, Michel, Giovanna, Isabelle, Leidy Elin, Pitel e Alane foram sorteados para a competição.

Após as três etapas, Pitel venceu a dinâmica, e está imune no próximo paredão do reality, além disso, ela poderá imunizar outro participante. Depois de ser consagrada como a vencedora da prova, a sister escolheu Fernanda, Lucas Henrique e Michel para o Almoço do Anjo. Ela também chamou Matteus e MC Bin Laden para o Castigo do Monstro. O funekeiro, além de perder estalecas, saiu do VIP e foi direto da Xepa. Confira como foi a prova!