BBB 24: Susana Vieira fala sobre Wanessa ganhar reality: 'Vou pra Record'

Ao ser questionada sobre Wanessa ou Rodriguinho ganhar o BBB 24, Susana Vieira fala o que pensa e não disfarça descontentamento com Camarotes

Grande fã do Big Brother Brasil, a atriz Susana Vieira sempre dá sua opinião sobre o reality show e demonstra acompanhar a casa. Dessa vez, ela deu sua opinião sobre a possibilidade de Wanessa Camargo ou Rodriguinho ganharem o programa.

Sincera e sem filtro, a famosa não disfarçou ao ser questionada sobre os Camarotes levarem o prêmio. Susana Vieira então divertiu ao fazer cara de desprezo e falar que se isso acontecer mudará de emissora.

"Vou pra Record", disparou ela fazendo cara de nojo e colocando o óculos. A atriz arrancou risadas do público com sua reação.

Ainda recentemente, ao ser convidada para o MesaCast BBB, Susana Vieira não poupou palavras e detonou as dinâmicas de Boninho. A famosa então chamou a atenção do diretor na cara dele.

A Susana Vieira comentando a possibilidade da Wanessa Camargo ganhar o BBB 🤣 pic.twitter.com/qUQaxoLpwa — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) February 22, 2024

Dado Dolabella revela situação financeira de Wanessa

Após algumas declarações dentro do BBB 24 de Wanessa Camargo falando que precisa de dinheiro e que também tem dívidias, o namorado da cantora, Dado Dolabella, esclareceu melhor o assunto durante a entrevista ao jornalista Leo Dias.

O colunista então questionou se a artista entrou no reality show por conta de endividamentos. O ator então abriu o jogo e falou sobre a situação financeira da amada, que chegou a pegar dinheiro no banco para entrar no programa.

"Não está fácil, não está fácil para ninguém. Wanessa tem os shows, tem a carreira dela… Para você hoje ter uma música, é preciso investir nela. Não adianta ter a visão romântica de que vai escrever uma música e ela vai estourar. Ela estoura se tiver um investimento, um gerenciamento por trás. Como ela tem uma carreira independente, não está hoje com nenhuma grande gravadora, é nesse sentido", explicou para Leo Dias. Saiba mais aqui.