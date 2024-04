BBB 24: Sonia Abrão questiona Prova do Líder e diz que Davi foi prejudicado

Sonia Abrão diz que brother foi prejudicado devido à dinâmica da Prova do Líder

Sonia Abrãonão poupou ao opinar sobre a Prova do Líder realizada na noite da última terça-feira, 02, no Big Brother Brasil 24.

No programa A Tarde É Sua desta quarta-feira, 03, a apresentadora criticou a dinâmica que fez Lucas Henrique ter direito de escolher a poltrona primeiro na última fase da disputa e se tornar Líder.

Segundo Sonia, não faz sentido Davi, que fez a maior pontuação na segunda fase, não ter o poder de escolha primeiro. "A gente espera que quem faça a maior pontuação, leva", comentou.

"Esse tipo de inversão de posição para escolher as 3 cadeiras, acabou prejudicando o Davi totalmente", disparou a comandante do vespertino que ainda disse que era uma das últimas chances do brother tentar a liderança, que sempre batia na trave.

"Para mim ele foi muito prejudicado, foi uma injustiça!", concluiu.

Os comentaristas do A Tarde É Sua concordaram com Abrão e questionaram o intuito da pontuação da fase 2, sendo que a ordem dos celulares que valeria.

Como foi a prova

A disputa teve 3 fases. Na primeira, os brothers deveriam escolher um celular de 1 a 8 para encontrar a mensagem correta. Apenas 6 participantes avançaram. MC Bin Laden e Giovanna foram eliminados.

Na segunda fase, os participantes deveriam arremessar 4 bolas na direção de uma colmeia giratória. Cada alvo continha uma pontuação diferente.

Os três jogadores que acumulassem mais pontos, passariam para fase final. Davi fez 150 pontos, Lucas 145 pontos e Matteus 125 pontos.

Na última fase, os brothers deveriam escolher cada um uma poltrona. Quem escolhesse a poltrona de número 1, vencia a prova do Líder.