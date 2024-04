BBB 24: Sonia Abrão detona Pitel após eliminação: "Cúmplice da malvadona!"

Sonia Abrão não deixou de detonar Pitel após a sister ser eliminada do BBB 24

Sonia Abrão detonou Pitel após a sister ser eliminada do Big Brother Brasil 24 com 82% dos votos na noite da última terça-feira, 02.

Assim que Tadeu Schmidt anunciou que a alagoana recebeu a maior votação do público em um paredão contra Alane e Beatriz, a apresentadora foi até as redes sociais comentaram.

Em seu Instagram, ela dividiu um vídeo da eliminação e não poupou ao criticar a postura da assistente social dentro do jogo em relação à Fernanda.

"PERDEU, PITEL! Jogou sua chance fora ao se juntar com a Fernanda e virar cúmplice da malvadona! Vem, Pitel, vem rir aqui fora dos excluídos, discriminados, rotulados, injustiçados, ao lado dela!", começou.

Em seguida, Sonia também fez questão de cutucar Pitel citando Camila Moura, ex-mulher de Lucas Henrique, com quem ela protagonizou cenas que deram o que falar.

"Aproveita e faz uma visitinha pra Camila, ex do Buda, que vai adorar ver sua cara de eliminada com 82%! É rejeição que fala, né?", finalizou na legenda.