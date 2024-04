Fora do BBB 24, Pitel passa por procedimentos estéticos; veja o resultado

Pitel realizou procedimentos estéticos durante a madrugada para sua participação no Mais Você

Pitel mal saiu do Big Brother Brasil 24 e já deu uma renovada no visual. Assim que deixou a casa mais vigiada do Brasil e encarou o Bate-Papo BBB, a ex-sister foi para o hotel e recebeu uma equipe de profissionais para mudar a aparência.

Durante a madrugada desta quarta-feira, 03, os profissionais de estética prepararam a alagoana para sua participação no Café da Manhã com a Eliminada do Mais Você.

Assim comoFernanda, a assistente social também passou por uma série de procedimentos para sobrancelha, pele e boca.

Ela fez uma intervenção para redesenhar a harmonia das sobrancelhas, além de uma técnica de tratamento para nutrir e iluminar a pele. Pitel também realizou um procedimento nos lábios para dar um aspecto mais volumoso e definido.

A alagoana deixou o Big Brother Brasil na noite da última terça-feira, 02, após receber 82% dos votos do público em um paredão contra Alane e Beatriz.