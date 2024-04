BBB 24: Sonia Abrão dispara contra Beatriz e reforça favoritismo: 'Sofreu tanto'

Em entrevista à CARAS Brasil, a apresentadora Sonia Abrão reforça sua torcida por Davi e avalia desempenho de Beatriz no BBB 24

Nesta quinta-feira, 11, mais um participante será eliminado do BBB 24. De acordo com as últimas enquetes, a eliminada será Beatriz. Quem concorda com esse resultado é Sonia Abrão (60). Em entrevista à CARAS Brasil, a apresentadora dispara contra a participante e reforça sua torcida por Davi: "Sofreu tanto”.

Sonia não tem medo de expor sua opinião e menciona que não está feliz com o desempenho de Beatriz (23) no jogo. De acordo com a apresentadora, a camelô que deve ser a próxima eliminada no jogo: "Perdeu a noção, é egoísta sim, Davi não mentiu! E desrespeitosa com as regras, até com o Tadeu! Foi importante no grupo Fadas, mas de fada não tem nada! Por mim, já estaria eliminada".

"Sempre foi forçada, caricata e estridente. O problema é que nessa reta final, a máscara caiu! Agora eu estou vendo uma Bia invejosa, insegura, surtada, incapaz de aceitar críticas, mas capaz de jogar pesado contra os próprios aliados!", declara.

Enquanto isso, Sonia reforça sua torcida por Davi (21). Ela avalia a trajetória do motorista de aplicativo: "Ninguém sofreu tanto nesse jogo quanto ele, com tanta discriminação, preconceito, perseguição e isolamento! Virou o saco de pancadas dos brothers".

"Mesmo assim não deitou para ninguém, não se fez de vítima e, apesar da fama de chato, sempre apostou na alegria, no seu lado festa, que o ajudou a sobreviver no reality até agora e pode vir a fazer dele o campeão!", complementa.

FORA DA CASA

Apesar de não compactuar com o desempenho de Beatriz no BBB 24, Sonia acredita que ela colherá bons frutos quando o programa finalizar:"Bia também terá dias melhores aqui fora, agora é conhecida, vai receber muitos convites para publis, eventos, vai ganhar dinheiro e a vida sofrida de camelô ficará no passado!".

Durante a conversa, a apresentadora também aproveitou para compartilhar como acredita que será o futuro de Davi quando o reality acabar: "Acho que ainda veremos o Dr. Davi, médico famoso em Salvador, um homem realizado, com uma história de superação e de bem com a vida! Do jeitinho que eme merece!", finaliza.