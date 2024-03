BBB 24: Sonia Abrão detona brothers do Quarto Gnomo: 'Saiam todos'

Indignada com postura dos brothers do Quarto Gnomo, Sonia Abrão detona comportamento de participantes de reclamar da produção e sugere que saiam

A apresentadora Sonia Abrão se mostrou indignada com os últimos acontecimentos no BBB 24 envolvendo os brothers do Quarto Gnomo. Nesta quinta-feira, 21, a jornalista detonou os participantes que vivem reclamando dos rivais e até da produção do programa.

A comandante do A Tarde é Sua então opinou sobre Fernanda, que falou sobre a produção não dar punição mais grave para Beatriz por ela render dinheiro para a atração além de ter reclamado no Raio-X sobre a visita de Sabrina Sato. Giovanna, Leidy Elin e outros do grupo também vem reclamando de várias atitudes da produção em relação ao Quarto Fadas.

"Tão deixando eles nadarem de braçada na malcriação, na falta de educação, na falta de respeito, na apelação em relação ao próprio reality show. O Rodriguinho fez isso há um tempo, agora juntaram todos e começaram a fazer a mesma coisa", iniciou.

"Eles não assumem a culpa, eles não assumem a responsabilidade pelo comportamento sofrível, por serem incompetentes como jogadores, por capricharem na maldade, na mentira e no veneno. E aí o que eles fazem? Vamos terceirizar a culpa, a culpa é do programa, a culpa é da edição", disparou.

"Tem que reposicionar esse povo. Ô, voz misteriosa, Big Boss, entra lá ou então passa tudo pra boca do Tadeu nos discursos que ele faz, ou em qualquer momento desse reality. Bota eles no lugar deles. Não estão satisfeitos? Apertem o botão, saiam todos, Do jeito que estão fazendo, pra mim, estão todos descartados", aconselhou Boninho e Tadeu Schmidt.

Ainda nos últimos dias, Sonia Abrão ficou em choque com as falas de Fernanda sobre os filhos. "BBB24 FERNANDA MOSTRA QUE SEMPRE DÁ PRA PIORAR! Não adiantou a câmera desviar pra outro lugar da casa! O que ela disse sobre filhos já tava registrado! Que coisa pesada! E dessa vez nem a PITEL - que já gargalhou com as falas capacitistas da sister - achou graça! Sim, ser mãe nem sempre é fácil, mas esse tom da Fernanda vai muito além da força de expressão! Tem coisa aí que ela vai precisar tratar aqui fora! Pelo bem dela e dos próprios filhos!", escreveu.

Giovanna reclama de atitude de sisters durante visita de Sabrina Sato

Na tarde desta quarta-feira, 20, na academia do BBB 24, Giovanna reclamou de atitude de sisters durante a visita surpresa de Sabrina Sato na casa mais vigiada do Brasil durante a tarde. A nutricionista afirmou que falta educação e respeito.

"Estava todo mundo em cima. Não deixaram ninguém chegar perto", diz MC Bin Laden. "Não foi por isso, não", afirmou Giovanna. No entanto, o funkeiro acreditou que sim. Veja mais aqui.