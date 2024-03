BBB 24: Giovanna reclama de atitude de sisters durante visita de Sabrina Sato

'Tem que ter um pingo de noção', a nutricionista fala sobre educação e respeito após a visita de Sabrina nesta quarta-feira, 20

Na tarde desta quarta-feira, 20, na academia do BBB 24, Giovanna reclama de atitude de sisters durante a visita surpresa de Sabrina Sato na casa mais vigiada do Brasil durante a tarde. A nutricionista afirma que falta educação e respeito.

"Estava todo mundo em cima. Não deixaram ninguém chegar perto", diz MC Bin Laden. "Não foi por isso, não", afirma Giovanna. No entanto, o funkeiro acredita que sim.

Depois, a mineira fala sobre o encontro com a apresentadora mais cedo na casa mais vigiada do Brasil. "Quem estava na frente era eu, Buda e a Leidy. Só que tem que ter um respeito, entendeu? Ficou todo mundo olhando e gritando, olhando para cara dela. A outra chegou lá de trás, agarrou ela e depois veio a outra agarrou de novo", explica a mineira. "As três. A Cunhã, Bia e Alane ", lembra o funkeiro.

Então, comenta sobre a falta de educação e respeito com a convidada na casa do BBB 24. "Uma atrás da outra. Com pressa, derrubou ela, molhou ela inteira. Ela quase perdeu o brinco caríssimo que ela estava na orelha. Meu Deus, gente, educação e respeito. Todo mundo fica louco, mas você tem que ter um pingo de noção", conta a nutricionista. "Não acho isso legal, porque acaba derrubando uma pessoa que veio visitar a gente, veio ver a casa, coisa que ela já viveu aqui. Ela falando e ninguém estava conseguindo conversar", diz o brother.

Beatriz leva punição gravíssima por atitude com Sabrina Sato

Na tarde desta quarta-feira, 20, na casa mais vigiada do Brasil, Beatriz levou uma punição gravíssima por atitude com Sabrina Sato. Além da vendedora, Alane também perdeu estalecas. A atitude do paulista foi considerada uma "falta grave" dentro do jogo do BBB 24.

Enquanto as sisters conversam, a voz faz um aviso na casa mais vigiada do Brasil: "Atenção senhores! Atenção, dona Beatriz, principalmente, dona Beatriz pelas atitudes quando a gente tem um convidado na casa, quando a gente tem um artista. A senhora teve uma ação muito grave. A senhora já foi avisada várias vezes e a senhora tem que se controlar na frente das outras pessoas", diz a voz.