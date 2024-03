BBB 24: Sonia Abrão aponta interferências de Ivete durante a festa

Sonia Abrão surpreende ao fazer comentário sobre a postura de Ivete Sangalo na festa do BBB 24: ‘Mais um golaço'

A apresentadora Sonia Abrão fez um comentário sobre a postura da cantora Ivete Sangalo durante a festa do BBB 24, da Globo. Na madrugada deste sábado, 23, a estrela interagiu com os participantes e fez comentários sobre os confinados no reality show.

Sem dar privilégios para ninguém, a cantora deu um show de postura ao interagir com todos eles igualmente. Inclusive, ela incentivou que Giovanna e Bin Laden voltassem a trocar beijos no programa, o que eles realmente fizeram durante a festa.

Assim, Sonia Abrão fez elogios. "E esse beijaço do Bin e Giovanna, hein? Mais um golaço da Ivete em seu show! Ela valorizou todos os brothers e soube aproveitar muito bem o enredo de cada um! De comer vatapá com Davi e abraçar Fernanda até mandar recado pra ex do Buda - sem contar o tombo que deu na Bia - ela macetou do começo ao fim! Sou só aplausos pra Veveta!!!! Que noite!!!", disse ela.

Ivete interage com Beatriz

O show de Ivete Sangalo agitou a casa do BBB 24! Na madrugada deste sábado, 23, após dançar com os brothers, ela brincou com Beatriz e pediu para ser derrubada no chão por ela. A artista fez referência a um episódio semelhante que aconteceu nesta semana durante a visita de Sabrina Sato ao programa.

Enquanto cantava e dançava o hit "A galera" ao lado dos participantes, Ivete fez um pedido inusitado à vendedora do Brás. "Eu senti falta de você me derrubar. Me derrube!", pediu a cantora.

Em seguida, Beatriz atendeu o pedido e foi até o chão com a famosa. A sister ainda encheu a convidada de beijos enquanto a abraçava.

Durante a transmissão ao vivo, o apresentador Tadeu Schmidt quebrou o protocolo para fazer um alerta à Beatriz e Alane. Antes de liberar os participantes para a festa da noite, ele pediu para que as sisters não pulassem em cima ou fizessem algo semelhante com a cantora convidada.