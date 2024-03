BBB 24: Sisters discursam ao comemorar o Dia Internacional da Mulher

Na área externa da casa do BBB 24, as sisters se reuniram e fizeram homenagens ao comemorar da data especial

Nesta sexta-feira, 8, é comemorado o Dia Internacional da Mulher, e na casa do BBB 24, os participantes se reuniram para celebrar a casa. Após Alane confeccionar flores com sacos de lixos, as sisters discursaram.

Alane foi a primeira a falar, e homenageou sua mãe e sua avó, que já faleceu. "Hoje, eu sou o reflexo das mulheres que me fizeram ser quem eu sou, me fizeram chegar até aqui", disse ela em um trecho do discurso.

Fernanda veio na sequência, e além de falar sobre a data, falou sobre os desafios da maternidade. "Eu tenho uma filha e eu tenho muitas coisas para ensinar para ela, coisas que eu ainda estou aprendendo, mas coisas que eu já estou ensinando", confessou.

Depois foi a vez de Isabelle, e a sister falou sobre seu desejo de retribuir todos os sacrifícios da sua mãe. "A minha mãe é guerreira, aguerrida e ela tem a força da mulher amazônida. Inclusive, eu quero desejar um Feliz Dia Internacional da Mulher a todas as mulheres brasileiras, nortistas, amazônidas, as caboclas, ribeirinhas, que muitas vezes fazem o sustento dos seus filhos sozinhas", disse a manauara.

Beatriz, a última participante a deixar a Prova do Líder de Resistência, contou que lembrar da sua mãe foi fundamenta para vencer a dinâmica. "Essa força que tem dentro da gente, essa garra, que nunca pare de crescer... Essa questão de 'não vou desistir', de 'não posso', 'não quero'. Nós, mulheres, a gente é muito importante", falou a vendedora.

Raquele não segurou a emoção ao lembrar da sua mãe. "Mulheres maravilhosas, incríveis... Cada uma com seu coração e maravilhosa do jeito que ela é. Todas as mulheres são inspirações, principalmente a minha mãe... Feliz Dia das Mulheres", disse ela.

Pitel fez questão de ressaltar que deseja que todas as mulheres tenham seus direitos respeitados. "É um prazer estar com todos vocês, em uma casa de maioria feminina... Para todas as mulheres do Brasil, eu quero desejar acolhimento, direitos mais justos, uma melhora gigantesca nos casos de violência, quero desejar segurança", desejou a sister.

Leidy Elin também citou a mãe e falou sobre as lutas que muitas mulheres enfrentam. "Desejo Feliz Dia das Mulheres à todas as mulheres do Brasil, para a minha guerreira, minha mãe, e para as mães faveladas, mães da periferia. Eu sei que muitas mães, acontece isso de ter que largar a filha em casa sozinha para ter que trabalhar, largar os estudos... Então acho que cada uma tem um pouquinho de guerreira em si", afirmou.

Giovanna fez questão de falar sobre a importância do Dia da Mulher. "A gente passa por provações todos os dias. Então, é muito bom a gente ter esse dia especial para a gente sempre lembrar o quanto a gente precisa se fortalecer, estar entre si, se apoiar", disse a nutricionista.

Yasmin Brunet elogiou as sisters ao comemorar a data. "Independente de jogo, eu estou muito feliz de ter conhecido todas vocês. Vocês são mulheres incríveis, guerreiras, fortes, maravilhosas. É muito difícil aqui, a gente tem que achar pelo em ovo para não gostar uma das outras porque é o jogo. Mas saiba que vocês já enriqueceram a minha vida por ter conhecido vocês", afirmou a modelo, que também falou sobre Luiza Brunet. "A minha mãe é uma grandíssima inspiração para mim... Ela também luta por muitas mulheres em questão de violência doméstica e isso é uma causa muito importante para mim", completou.

