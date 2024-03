BBB 24: Sisters acreditam que Giovanna seja páreo para Davi e outros

Com eliminação de Michel, sisters acreditam que paredão dele com Davi tenha sido acirrado e que Giovanna seja páreo para eliminar brothers

Após a eliminação de Michel no último paredão com Davi, em que Alane foi até tirada da disputa logo de cara por Tadeu Schmidt, algumas sisters interpretaram que o embate teria sido bastante acirrado entre os dois e que Giovanna pode ser uma participante que seja páreo do baiano e seu aliados.

Em conversa Raquele e Leidy Elin opinaram sobre essa possibilidade da nutricionista conseguir ser uma boa participante para enfrentar os integrantes do outro grupo.

A doceira montou alguns cenários, incluindo um Paredão com Matteus, Davi e Giovanna. "Vou lá começar a fazer minha mala agora para não esquecer nada", falou a mineira, não se considerando forte para enfrentar os demais. "A gente tem visão aqui de que as pessoas são fortes, mas eu sinto que esse Paredão entre Michel e Davi ficou acirrado", afirmou Raquele.

Leidy concordou, e Giovanna perguntou: "E você acha que eu sou páreo para Davi?". "Claro que você é", afirmou a trancista. Raquele também diz achar Alane "forte", e Leidy discordou. "Eu acho que não. Sabe o que eu acho que é? Eu tenho uma visão. Se eles forem fortes, essa coisas toda, é porque é amigo, conta muito isso", explicou.

