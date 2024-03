BBB 24: Pitel se revolta com possível favoritismo de Bia: 'Pode me tirar'

Na festa do líder, Pitel se revolta ao enxergar possível favoritismo de Bia no público ao identificar detalhes diferentes para a sister na festa

Durante a festa do BBB 24 neste sábado, 09, os brothers criaram teorias de que Beatriz poderia ser a favorita da edição. Pitel e seus aliados chegaram a essa conclusão ao verem alguns detalhes do evento feitos especialmente sobre a vendedora do Brás.

Ao verem um vídeo dela no telão, os participantes comentaram sobre a camelô ser a eleita do público para vencer o programa. Revoltada com a possibilidade, Pitel chegou até a falar que pode ser tirada do jogo caso isso seja uma verdade.

"Sem brincadeira, se for isso aí, pode me tirar!”, disparou a assistente social. Yasmin apoiou a sister: “Eu concordo, mas não tem o que fazer!”. Buda então opinou: “Nem tudo aqui é o prêmio, tá? Calma! Eu também percebi isso, mas não adianta ficar reclamando!”.

Ainda durante a festa, o professor de capoeira desabafou e se mostrou preocupado sobre a possibilidade da até então esposa, Camila Moura, não aparecer no vídeo do Anjo após protagonizar alguns momentos de flerte com Pitel na casa.

Veja a indignação dos brothers com a possibilidade de Bia ser a favorita do programa:

Os Gnomos convictos que Beatriz é a favorita porque a história dela foi a única que terminou com ilustração da festa.



Pitel para Giovanna: “Você pescou?”

Raquele: “É esquisito mesmo.”

Pitel: “É azedar e entubar.”

Fernanda: “É chato! Independente de paranoia, é chato!” #BBB24pic.twitter.com/K3nhbchW3b — CHOQUEI (@choquei) March 10, 2024

Os gnomos seguiram achando que Beatriz é a favorita do público por conta do desenho dela na festa.



Pitel: "É um sinal porque é a única história diferente, é a única que termina nesse lugar aqui, no dia de hoje (…) Puta que pariu, é a única... Se vocês não querem que entregue o… pic.twitter.com/pEsCb1IuRg — CHOQUEI (@choquei) March 10, 2024

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Andréia Matos (@rainhamatos)

Bia coloca sister no VIP, mas acende alerta

Após vencer a prova de resistência e levar a liderança, Beatriz colocou as pulseiras do VIP em seus aliados, Davi, Matteus e Isabelle. Contudo, Alane não pode ser escolhida pela consequência que tirou na prova do líder de ficar na Xepa.

Diante da situação, a vendedora do Brás colocou a última pulseira em Leidy Elin, com quem rompeu nos últimos dias após a discussão da trancista com Davi e na companhia de Yasmin. A camelô então explicou para o motorista de aplicativo que mesmo tendo colocado a sister no VIP, não fará uma coisa ao seu lado e que está em alerta em relação a ela. Saiba mais aqui.