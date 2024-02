BBB 24: Saiba quem venceu a prova do anjo deste sábado

O vencedor da prova do anjo deste sábado foi o mais rápido de todos os participantes na disputa. Saiba quem é e como foi a disputa

Mais uma prova do anjo do BBB 24 aconteceu na tarde deste sábado, 24, na casa do reality show e o vencedor foi o brother Michel. Ele liderou a competição ao longo de toda a prova ao ter feito o menor tempo na disputa.

Na prova, os participantes tiveram que encarar um labirinto. Eles tiveram a missão de encontrar produtos escondidos dentro de armários no menor tempo possível. Alguns deles se perderam no labirinto e demoraram para encontrar os produtos. Porém, Michel foi o mais rápido de todos e conquistou as asas do anjo da semana.

Com isso, Michel está imune no paredão e ainda poderá dar a imunidade para mais um participante na noite de domingo, 25.

Depois de vencer a prova do anjo, Michel teve que dar o Castigo do Monstro. Os castigados tiveram que se vestir de Gênios e ir para o jardim quando a música tocar. Ele escolheu colocar Bin Laden e Lucas no Monstro.

Michel revela medo do paredão

Na sala do BBB 24, Michel conversa com Raquele e Giovanna sobre o próximo paredão. O professor confessou para as sisters que está com medo de ir para a berlinda com Lucas Henrique, com quem teve um desentendimento, pois acredita que a torcida do brother é forte.

"Se formar esse Paredão que eu falei, eu vou com medo, porque pode vir a torcida dos dois em cima de mim", analisou o brother. A doceira, então, acredita que sua torcida pode ajudar seu aliado. "Oh, Deus, se eu tiver torcida aí fora, impossível alguém votar contra. Não tem como", afirmou.

Giovanna também opinou. "Eu acho que você tem mais torcida do que Lucas", garantiu ela. "Você acha? Olha a história dele", comentou o professor. "Ei, ei, psiu! História é lá fora. As pessoas vão julgar você pelo que você é aqui dentro. Não vem com essa de história, que história bonita todo mundo tem", rebateu Raquele.