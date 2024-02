BBB 24: Michel confessa medo do paredão, e sister diz que sua torcida pode ajudá-lo

Em conversa com Raquele e Giovanna, Michel confessou que está com medo de ir para o próximo paredão do BBB 24

Na sala do BBB 24, Michel conversa com Raquele e Giovanna sobre o próximo paredão. O professor confessou para as sisters que está com medo de ir para a berlinda com Lucas Henrique, com quem teve um desentendimento, pois acredita que a torcida do brother é forte.

"Se formar esse Paredão que eu falei, eu vou com medo, porque pode vir a torcida dos dois em cima de mim", analisou o brother. A doceira, então, acredita que sua torcida pode ajudar seu aliado. "Oh, Deus, se eu tiver torcida aí fora, impossível alguém votar contra. Não tem como", afirmou.

Giovanna também opinou. "Eu acho que você tem mais torcida do que Lucas", garantiu ela. "Você acha? Olha a história dele", comentou o professor. "Ei, ei, psiu! História é lá fora. As pessoas vão julgar você pelo que você é aqui dentro. Não vem com essa de história, que história bonita todo mundo tem", rebateu Raquele.

Após desentendimentos, Lucas Henrique tem DR com Michel

Lucas Henrique e Michel conversaram sobre os desentendimentos que eles tiveram no BBB 24. Os brothers decidiram tirar a limpo os últimos atritos que tiveram na casa, e o professor de Educação Física aproveitou para fazer uma revelação sobre o seu jogo. Lucas começou falando sobre Michel ter revelado seu voto para o Quarto Gnomo. Depois, ele deixou claro que não gostaria de ficar sem falar com o colega.

"Michel, de verdade, eu não sei até que ponto a gente vai conseguir não se votar. Não estou preocupado com isso. De verdade. Eu só não quero passar por você e ignorar, fingir que você não está ali. Eu não quero fazer isso", afirmou ele, ressaltando que precisava de um tempo para entender tudo o que aconteceu entre eles. "Eu estava só tentando me organizar primeiro para a gente ter essa conversa."Confira a conversa na íntegra!