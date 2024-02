BBB 24: Lucas Henrique tem DR com Michel: "Senti muita falta de consideração"

Após os desentendimentos no BBB 24, Lucas Henrique e Michel decidiram conversar e esclarecer os atritos que tiveram

Lucas Henrique e Michel conversaram sobre os desentendimentos que eles tiveram no BBB 24. Os brothers decidiram tirar a limpo os últimos atritos que tiveram na casa, e o professor de Educação Física aproveitou para fazer uma revelação sobre o seu jogo.

Lucas começou falando sobre Michel ter revelado seu voto para o Quarto Gnomo. "Eu nunca joguei com o Gnomo", disse ele. O mineiro, então, afirmou que não tinha essa visão. "Naquele momento do jogo eu achava que você jogava com o Bin e com o Gnomo porque você sempre falou assim: 'Eu não saio do Fada para colher informação. Eu nunca vou deixar de estar aqui'", relembrou o professor de Geografia, que acrescentou: "Eu posso ter esse entendimento equivocado, mas era o que eu entendia."

"Eu jogava muito mais com você, Michel, do que com o Gnomo. As informações que eu tinha, eu compartilhava muito mais com você, Giovanna e Raquele, do que com o pessoal do Quarto Gnomo", explicou Lucas. "Eu já achava que era o contrário", confessou Michel.

Leia também: BBB 24: Mudanças? Leidy Elin questiona se Quarto Gnomo tem vaga disponível

O papo seguiu e Lucas deixou claro que não gostaria de ficar sem falar com o colega. "Michel, de verdade, eu não sei até que ponto a gente vai conseguir não se votar. Não estou preocupado com isso. De verdade. Eu só não quero passar por você e ignorar, fingir que você não está ali. Eu não quero fazer isso", afirmou ele, ressaltando que precisava de um tempo para entender tudo o que aconteceu entre eles. "Eu estava só tentando me organizar primeiro para a gente ter essa conversa."

O brother ainda falou sobre ter recebido um voto do mineiro. "De verdade, o que me deixou muito chateado em relação a isso, eu senti muita falta de consideração. Pelo que a gente construiu ao longo de quase um mês de programa. Aí nos últimos 10 dias, pelo fato de você estar andando com outras pessoas, isso desandou de uma forma que me fez pensar muitas vezes que as pessoas estavam colocando coisas na nossa relação, que não existia", pontuou.

Após o desabafo, Michel confessou que não enxergava a importância que tinha para Lucas e se desculpou. "Te peço desculpas por ter te feito sentir coisas ruins, como a insegurança, tristeza. Não é o que eu quero. Você é uma pessoa que eu gosto", disse o ele.