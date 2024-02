BBB 24: Mudanças? Leidy Elin questiona se Quarto Gnomo tem vaga disponível

Leidy Elin, sister do Quarto Fada no BBB 24, conversou com Lucas Henrique sobre a possibilidade de ter camas disponíveis no Quarto Gnomo

Na tarde desta quinta-feira, 22, Leidy Elin teve uma conversa com Lucas Henrique na cozinha do BBB 24. A sister, que dorme no Quarto Fada, perguntou ao carioca se o Quarto Gnomo está com vagas disponíveis.

"Se um deles ganhar o Líder vai ter vaga", respondeu o professor de Educação Física. "Mas eles não vão, pelo amor de Deus", retrucou a sister. "Tomara que não, mas, se ganhar, esse movimento vai ter que ser feito", analisou Lucas.

Um tempo depois, MC Bin Laden se aproximou da dupla, mas Leidy Elin saiu da cozinha. Em conversa com o professor, Bin afirmou que está focado em ganhar as provas. "Não quero pensar mais em nada, só Anjo e Líder. Já era! Vou até treinar para aumentar o meu foco".

Namorado de Pitel revela regras de relacionamento aberto:

Azar no jogo e sorte no amor? Confinada no Big Brother Brasil, 24, a assistente social Giovanna Pitel vive um relacionamento aberto com Weslley Toledo. Fora do reality show global, o namorado da sister compartilhou detalhes sobre como eles decidiram aderir ao conceito de "amor livre" e revelou as regras que regem a relação, há três anos.

Weslley, que costuma ser discreto sobre sua vida pessoal, compartilhou detalhes da relação com o Play, da Globo. Ele revelou que começaram o relacionamento quando eram muito jovens, há sete anos. No entanto, quando foram morar juntos, perceberam a necessidade de uma mudança e optaram por abrir o namoro para conhecer pessoas novas.

"Começou há quase três anos, quando fomos morar juntos e mudei de emprego. Nós já estávamos juntos há sete anos. Nesse tempo, fomos amadurecendo juntos. Aí achamos melhor abrir”, disse o jovem, que não costuma falar sobre o relacionamento, mas tem um álbum de fotos especial dedicado à namorada em seu perfil oficial no Instagram.

Weslley ainda fez questão de evidenciar que o combinado não sai caro e eles tem algumas regras para se envolver com terceiros: “A gente não fala com quem 'ficou', e isso acontece quando estou viajando. Quando estamos os dois em Maceió é algo que a gente evita. Temos muita confiança e diálogo", ele detalhou as normas do relacionamento. Confira mais detalhes!