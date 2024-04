BBB 24: Saiba quanto custa o look que Isabelle levou para usar na final

Isabelle Nogueira teve vestido trocado pela produção do BBB 24. Descubra quanto custa o look que ela usaria na final do reality show

Isabelle Nogueira arrancou elogios do público ao acatar uma ordem da produção do BBB 24 para usar um look que foi pensando para ela na grande final do reality show nesta terça-feira, 16. O vestido vermelho com decote em V que a dançarina apareceu usando ao vivo, no entanto, não era o escolhido por ela.

Nas malas para o confinamento, a affair de Matteus Amaral colocou um outro look: um vestido vermelho tomara que caia no modelo sereia e cauda em destaque. Em consulta feita pela CARAS Brasil, o valor da peça para festa surpreende.

É possível encontrar a roupa ao custo de R$ 409 em lojas de pequenos empreendedores em aplicativos de compras online. Se você adora pesquisar para comprar mais barato, pode acabar encontrando uma replica do vestido longo de tafetá para festas, com decote em formato de coração tomara que caia e saia/cauda sereia por R$ 136. No entanto, a variação de valores pode interferir na qualidade do tecido.

O vestido escolhido por Isabelle para usar na final do BBB 24 é recomendado em festas de formatura, casamento e até para ser madrinha, dependendo da temática escolhida pela noiva. A sister chegou a posar com a peça antes de entrar na casa mais vigiada do Brasil.

Produção troca vestido de Isabelle

Sem explicações, a produção do BBB 24 acabou com os planos da amazonense e enviou um vestido escolhido por figurinistas da Globo para ela usar no programa. Davi Brito e Matteus também receberam looks e precisaram colocar para escanteio a roupa que pensaram para a edição.

A peça escolhida para a dançarina segue uma ideia parecida com a que foi pensada pela finalista, com transparência na parte debaixo, fenda, babados e decote em 'V'.