BBB 24: Saiba quais foram os filmes que Tadeu citou na eliminação de Fernanda

Tadeu Schmidt fez um discurso com referência a vários filmes em seu discurso para a eliminação de Fernanda do BBB 24

O apresentador Tadeu Schmidt esbanjou referências na hora de montar o discurso de eliminação para anunciar a saída da sister Fernanda do BBB 24, da Globo. Na noite de domingo, 31, ele citou vários filmes famosos ao falar sobre as características da sister no jogo.

Assim, confira abaixo a lista de filmes que ele citou no discurso:

-A Chegada, de 2016

-A Despedida, de 2019

-À Espera de Um Milagre, de 1999

-A História Sem Fim, de 1984

-A Procura da Felicidade, de 2006

-A Vida é Bela, de 1997

-Adoráveis Mulheres, de 2019

-Alguém Muito Especial, de 1987

-Amigas Para Sempre, de 2021

-As Vantagens de Ser Invisível, de 2012

-Com Licença Eu Vou À Luta, de 1986

-Coração Valente, de 1995

-Corra!, de 2017

-Dia de Fúria, de 1993

-Ela É O Cara, de 2006

-Esqueceram de Mim, de 1990

-Faça a Coisa Certa, de 1989

-Forrest Gump, de 1994

-Gente Grande, de 2010

-Lado Bom da Vida, de 2012

-Maze Runner, de 2014

-Mesmo Se Nada Der Certo, de 2013

-Onde os Fracos Não Têm Vez, de 2007

-Os Imperdoáveis, de 1992

-Os Incríveis, de 2004

-Questão de Honra, de 2004

-Réquiem Para um Sonho, de 2000

-Se Eu Fosse Você, de 2006

-Sexto Sentido, de 1999

-Sinais, de 2002

-Star Wars

-Todo Mundo em Pânico, de 2000

-Uma Linda Mulher, de 1990

-Uma Mente Brilhante, de 2001

-Velozes e Furiosos, de 2001

Leia o discurso de eliminação de Tadeu Schmidt para a saída de Fernanda:

"E o que vai fazer de alguém o campeão do BBB 24? Ninguém aqui tem sexto sentido, ninguém aqui adivinha. Então, se eu fosse você, eu ficaria atento aos sinais. É o que resta, né? Eu não dou muita dica. Eu venho aqui e digo: faça a coisa certa. Mas o quê? Aí temos essas três adoráveis mulheres. Cada uma fez uma parceria tão bonita. Na verdade, mais que parcerias, amizades. Amigas para sempre. As três tiveram seus momentos decisivos. Aconteça o que acontecer, a Giovanna sempre vai pensar: 'Ai, se meu pé esquerdo...'. Só de provas, ela ficou de fora de seis, por causa do pé. Quantas vezes ela ficou sozinha em casa pensando: 'Ai, meu Deus, esqueceram de mim nesse jogo'. 'Eu não participo de nada'. Claro que isso pesa, mas a Giovanna não teve escolha", afirmou.

"A Nanda fez uma escolha: mudar, baixar o tom. Quando teve um dia de fúria lá atrás, logo se arrependeu, puxou o freio de mão. Aí, um dia desses, quando estava todo mundo em pânico, era ela a pessoa mais tranquila, como se saboreasse as vantagens de ser invisível. Será que não foi exatamente lá atrás o seu melhor momento? Voltando do Paredão, etc. A Bia também fez uma escolha: não mudar. A alegria dela é assim e ponto. Isso continua sendo o motivo para suas defesas e os ataques dos seus adversários. Mas que história sem fim. Esse tem que ser o enredo da Bia até o seu último dia dela na casa?", declarou.

Por fim, ele disse: "Quem fez a escolha errada? Ou mais errada foi aquela que nem escolha teve? O BBB é um jogo onde os fracos não têm vez. É coisa de gente grande. Se é para correr ou morrer, corra. Não fica à espera de um milagre, porque ele não vem. Mesmo se nada der certo, tem que continuar acreditando, tentando, é questão de honra. Para fazer a travessia desses 100 dias e, na chegada, receber o sabor da vitória, diga: com licença, eu vou à luta. Não sei se vocês perceberam, mas esse é menos um discurso e mais um réquiem para um sonho. A despedida de alguém muito especial. Ela é o cara. Viveu momentos importantíssimos nessa casa. Os incríveis e também os imperdoáveis. Uma linda mulher, uma mente brilhante. O coração valente à procura da felicidade. Vai ver que a vida é bela, principalmente para quem vê o lado bom da vida. É que a vida é como uma caixa de chocolates: a gente nunca sabe o que vai encontrar. Que a força esteja com você, Nanda".