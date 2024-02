BBB 24: Saiba como será a festa da líder Beatriz

A festa que marca o fim do reinado de Beatriz será uma homenagem à sua profissão de vendedora

Hoje é dia de Festa do Líder no Big Brother Brasil 24! Na noite desta quarta-feira, 28, acontece a festa que marca o fim do reinado da líder Beatriz.

A sister sonhou muito com sua festa que remete à sua profissão de vendedora. Ela já falou diversas vezes que trabalhou como camelô, montando barracas na Praça 8 de Dezembro, em São Paulo.

Bia já deixou de trabalhar com barracas há alguns anos. Antes de entrar no reality show, ela atuava como divulgadora de lojas no Brás.

A vendedora venceu a Prova do Líder de Resistência ao lado de Isabelle. A Festa do Líder foi um dos pontos mais discutidos entre as duas, que precisarão decidir em consenso quem ficaria com a liderança. Ambas sonhavam com a festa do líder e esse foi um dos pontos mais discutidos por elas.