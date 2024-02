BBB 24: Rodriguinho revela plano para o próximo paredão: "Uma forma de minar"

Em conversa com Fernanda e Giovanna Pitel, o cantor Rodriguinho analisou o jogo e propôs um plano para o próximo paredão do reality

Na academia do BBB 24, Rodriguinho, Fernanda e Giovanna Pitel analisaram o próximo paredão enquanto treinavam. O cantor falou sobre os três grupos que exitem no reality e apresentou uma proposta as suas aliadas.

"A gente podia fazer essa jogada também, colocar um de cada grupo. É uma forma de minar, também. Não dá para a gente ficar esperando muito tempo", afirmou o pagodeiro, que seguiu seu raciocínio. "Já vai a Deniziane, [Quarto] Fada... Você [Fernanda], [Quarto] Gnomo. Deniziane, Lucas e Fernanda, temos um Paredão fortíssimo. Três Líderes no Paredão", ressaltou.

O trio, então, pensou na possibilidade de cada emparedado puxar outro participante para a berlinda, e pensaram na possibilidade de Lucas Henrique escolher Davi, enquanto Fernanda optaria por Alane.

Rodriguinho troca farpas com aliado

Confinado no BBB 24, Rodriguinho perdeu a paciência com um de seus antigos aliados nesta sexta-feira, 16. O pagodeiro não gostou de ouvir um desabafo de MC Bin Laden e partiu para o ataque. Os dois discutiram e ex-Travessos chegou até a questionar seu ex-amigo sobre a divisão de quartos da casa mais vigiada do Brasil.

Tudo começou depois que o funkeiro arrematou o Poder Curinga em um leilão na sala da casa e retornou para o Quarto Gnomo após a dinâmica. Irritado com diversos comportamentos do pagodeiro, o funkeiro encontrou o amigo no cômodo e decidiu tirar satisfações.

"Quero ver você, a pessoa te chamar de fofoqueiro, falar que prefere outra pessoa perto e você longe", iniciou. "Aí, quando for para votar, muda o voto. Beleza, você fala: 'está bom, de boa, suave'. Na hora que você for votar, você vota em uma pessoa diferente, e aí você está errado?", acrescentou. Bin, então, elencou os motivos pelos quais se afastou do cantor. Rodriguinho se defendeu e soltou o verbo. Confira a briga completa!