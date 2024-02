BBB 24: Brother faz alerta sobre jogo de Yasmin: 'Parece boba, mas não é'

Após relatar um episódio envolvendo Yasmin Brunet no BBB 24, um brother avisou aos aliados de jogo que a sister foi 'instruída'

O Poder Curinga estreou há poucas horas no BBB 24, da Globo, e já agitou a casa. Na tarde desta sexta-feira, 16, Michel teve uma conversa sincera com os aliados do Quarto Gnomo a respeito dos próximos passos do jogo e aproveitou para fazer um alerta aos brothers.

Isso porque, antes de darem as boas-vindas ao poder, os participantes realizaram uma dinâmica denominada de 'Perde e Ganha', onde o resultado interferia diretamente no saldo de estalecas de cada um. Ao repercutir a atividade, Michel revelou um bate-papo que teve com Yasmin Brunet.

O professor de geografia, então, avisou aos colegas para que tomassem cuidado ao soltar informações sobre o jogo para os demais adversários. "Guardar o que é nosso o máximo possível, o que puder. Sem falar nada, sem abrir a boca", iniciou ele.

Na sequência, Michel relatou um episódio envolvendo Yasmin que o deixou em alerta. "Fui perguntar para a Yasmin, na hora que ela saiu [do confessionário]. Só perguntei, assim: 'Você ganhou ou perdeu?'. [E ela:] 'Não lembro!'", contou o brother, explicando que a modelo não quis revelar o saldo de suas estalecas após a dinâmica.

Fernanda, que estava presente na ocasião, confirmou a história contada por Michel: "Sendo que depois que ela saiu do confessionário, ela falou assim: 'Vocês botaram tudo?'", observou a sister. "Eu só perguntei se ela perdeu ou ganhou. E ela não quis me responder porque ela já foi instruída pelo Lucas [Henrique]", ressaltou o brother.

Por fim, o mineiro pediu para que os aliados passassem a omitir informações, assim como Yasmin Brunet havia feito. "Quando perguntar, qualquer coisa que vier dela parece pergunta boba, mas agora não é mais. Está todo mundo jogando, agora, ficou declarado. Então não responde, faz igual a ela: 'Não lembrei'", concluiu Michel.

Na academia, Michel conta para Pitel, Fernanda e Rodriguinho da reação de Yasmin após sair da dinâmica do "Perde e Ganha" 🔥 #RedeBBB#BBB24pic.twitter.com/eUZWhlCrKv — Big Brother Brasil (@bbb) February 16, 2024

MC Bin Laden compra o Poder Curinga. Saiba o que é:

O cantor MC Bin Laden conquistou o primeiro Poder Curinga do BBB 24, da Globo. Na manhã desta sexta-feira, 16, os participantes deram os lances no leilão no confessionário e ele foi o participante que deu o maior valor para a compra do poder.

Bin Laden deu o lance de 3.030 estalecas e comprou a vantagem extra no paredão. O poder da semana é o Poder Iluminado, que dá a imunidade para quem o comprou.

No sábado, 17, acontece a Prova do Anjo, que será autoimune, mas em vez de imunizar alguém durante a formação do paredão, o anjo deverá indicar alguém ao paredão.

No domingo, 18, será formado um paredão triplo. O líder e o anjo mandarão um participante direto ao paredão. A casa vota e os 2 mais votados se juntarão à berlinda. Os indicados pela casa e o emparedado pelo anjo jogarão a Prova Bate e Volta, em que 1 brother se salvará do paredão.

A eliminação acontecerá na terça-feira, 20.