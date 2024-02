BBB 24: Rodriguinho troca farpas com aliado e dispara: “Muda de quarto”

Rodriguinho perde a paciência com antigo colega no confinamento do BBB 24 e parte para o ataque; entenda o que aconteceu

Confinado no Big Brother Brasil 24, Rodriguinho perdeu a paciência com um de seus antigos aliados nesta sexta-feira, 16. O pagodeiro não gostou de ouvir um desabafo de MC Bin Laden e partiu para o ataque. Os dois discutiram e ex-Travessos chegou até a questionar seu ex-amigo sobre a divisão de quartos da casa mais vigiada do Brasil.

Tudo começou depois que o funkeiro arrematou o Poder Curinga em um leilão na sala da casa e retornou para o Quarto Gnomo após a dinâmica. Irritado com diversos comportamentos do pagodeiro, o funkeiro encontrou o amigo no cômodo e decidiu tirar satisfações: “Quero ver você, a pessoa te chamar de fofoqueiro, falar que prefere outra pessoa perto e você longe”, iniciou.

"Aí, quando for para votar, muda o voto. Beleza, você fala: 'está bom, de boa, suave'. Na hora que você for votar, você vota em uma pessoa diferente, e aí você está errado?", Bin elencou os motivos pelos quais se afastou do cantor. Rodriguinho se defendeu: "Se isso acontecer comigo, a minha ideia com a pessoa acabou”, disse.

Na sequência, o dono do hit ‘ Tá tranquilo, tá favorável e 'Bololo Haha’ disse que cada um pensa de uma forma, mas o cantor não gostou da resposta e foi direto ao ponto: “Não tem como reclamar isso que estou falando, você quer ouvir o que quer ouvir, então está tudo certo, muda de quarto, não posso te falar o que eu acho", disparou.

EITA! Rodriguinho e Bin Laden trocam farpas depois da dinâmica do "Perde e Ganha" 💥 #RedeBBB#BBB24pic.twitter.com/v8DP8dBwM2 — Big Brother Brasil (@bbb) February 16, 2024

Vale mencionar que as desavenças entre Bin Laden e Rodriguinho não são casos isolados. Durante o começo da semana, o pagodeiro recusou o convite do antigo aliado para curtir a piscina da confinamento: “Quero entrar na piscina com essa galera aí não... ouvindo conversa fiada. Todo mundo fingindo que tá feliz, que vai pro Paredão”, disse o cantor.

MC Bin Laden está na mira do paredão:

Na noite da última quinta-feira, 16, Raquele conquistou sua primeira liderança no Big Brother Brasil 24. Sem perder tempo, a doceira já delineou seus alvos para a temida berlinda. Sempre discreta, ela revelou os quatro brothers que pretende indicar, inclusive, destacou seu ressentimento após receber votos de um dos participantes, MC Bin Laden.

Tudo começou depois que Raquele teve acesso à central do todo poderoso no Quarto do Líder. É que a jovem descobriu que já recebeu 18 votos durante sua estadia no confinamento e também teve acesso aos nomes dos participantes, incluindo o do cantor. Rodriguinho aproveitou para sugerir que ele já tinha votado na doceira diversas vezes.

Mas o funkeiro pode se safar da berlinda depois que conquistou o primeiro Poder Curinga do BBB 24, da Globo. Na manhã desta sexta-feira, 16, os participantes deram os lances no leilão no confessionário e ele foi o participante que deu o maior valor para a compra do poder, com um lance de 3.030 estalecas; entenda a vantagem extra no paredão.