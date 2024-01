BBB 24: Rodriguinho reprova falas de Fernanda e web reage: "Sujo falando do mal lavado"

Após briga de Fernanda e Alane na academia, Rodriguinho reprova as falas de sua aliada e internautas detonam a opinião do cantor; veja!

O clima esquentou na casa do BBB 24 na tarde desta quarta-feira, 31. Isso porque Alane e Fernanda entraram em uma discussão após a confeiteira soltar alguns comentários sobre o corpo da dançarina. Com a atitude, Rodriguinho desaprovou as falas de sua aliada no jogo.

Em conversa com outros brothers na área externa, o cantor se mostrou incomodado com a briga e criticou Fernanda. "Isso é humanidade, gente. Não é briga de amigo. Isso é uma coisa que incomoda qualquer um, você estando ou não na conversa", disparou Rodriguinho.

Com sua reação, a web detonou a opinião de Rodriguinho, que na primeira semana no reality show da Globo soltou comentários sobre o corpo da modelo Yasmin Brunet. "O Rodrigo é o velho ditado: 'o sujo falando do mal lavado", disse um internauta. "Totalmente perdido no personagem", escreveu outro. "Não foi ele que falou do CORPO DA YASMIN?", lembrou mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por S U B C E L E B R I T I E S (@subcelebrities)

Na conversa, que aconteceu no último dia 13, Rodriguinho apontou algumas imperfeições no corpo da filha de Luiza Brunet e falou sobre seus hábitos alimentares. "Ela já foi melhor, mas está mais velha hoje. Mas o rosto dela é lindo", disse o cantor. "Você percebe que ela está mais velha. Você percebe que ela largou a mão aqui. Hoje ela comeu dois pacotes de bolacha com requeijão inteiro. Ela sai comendo".

A briga entre Fernanda e Alane

O desentendimento entre as sister se iniciou na academia, enquanto Alane estava treinando com outros participantes. A discussão iniciou após Fernanda debochar da bailarina, dizendo que ela deveria pegar mais pesos na academia porque estava 'molinha'.

Irritada com o comentário, Alane logo se defendeu: "Eu não quero amor, meu objetivo não é o mesmo que o seu". Fernanda respondeu em tom de deboche: "Então vamos dar uma moralzinha? Tá precisando fazer exercício, mais do que ficar malhando a língua".

"Você está falando do meu corpo? Você está julgando as pessoas a partir do corpo delas?", questionou a dançarina, que continuou. "Me respeita! Eu não vou falar do teu corpo. Eu vou falar que tu é mentirosa, porque tu é". "Tá gritando por quê? Vai chorar? Chora, bonequinha, chora! Mostra seu desespero", rebateu Fernanda antes de sair da academia.

Clique aqui e saiba tudo sobre a briga!