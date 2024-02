BBB 24: Rodriguinho aposta em eliminação de brother: 'Tenho certeza'

Em conversa com Fernanda, Rodriguinho consolou a sister e apontou qual brother tem chances de sair caso encare o paredão do BBB 24

Enquanto se preparam para um novo ciclo no BBB 24, da Globo, Rodriguinho e Fernanda aproveitaram a tarde desta sexta-feira, 23, para conversar a respeito dos próximos passos do jogo. Juntos, eles mencionaram nomes de brothers que devem encarar a formação do décimo paredão.

Momentos após chorar na academia, Fernanda disse acreditar que será indicada a berlinda em qualquer cenário, ainda que não seja o alvo principal da ganhadora da prova do líder - vencida por Isabelle e Beatriz. "Eu vou em qualquer cenário, não é questão de ser sofrida não, mas eu vou em qualquer cenário, tem que ser realista nesse jogo", lamentou.

Na sequência, Rodriguinho consolou a confeiteira e declarou que MC Bin Laden tem mais chances de ser eliminado pelo público caso encare o paredão. "Se você for com o Bin Laden, fica tranquila, que eu tenho certeza que o Bin Laden sai, eu acho", avisou ele.

E completou: "Eu acho que as coisas que ele fez são muito mais pesadas do que o que você fez, nesses últimos dias. Tá muito mais fresco. O que você não pode é perder a fé, Fernanda. Você não pode entregar os pontos antes da hora", aconselhou o cantor, por fim.

Vale lembrar que a liderança será definida durante a edição ao vivo desta sexta-feira, 23. Sob o comando de Tadeu Schmidt, o BBB 24 começa logo após a exibição de mais um capítulo do remake de 'Renascer'.

A conversa entre os brothers continua 🗣️

Rodriguinho:💬"Você voltou do paredão que toda casa considera o mais forte que já teve" #BBB24#RedeBBBpic.twitter.com/aUXFkiA40h — Big Brother Brasil (@bbb) February 23, 2024

Sisters surpreendem com revelações íntimas durante prova

Durante a madrugada desta sexta-feira, 23, os confinados no Big Brother Brasil 24 enfrentaram uma disputa acirrada na Prova do Líder. Fernanda e Pitel, que foram finalistas na resistência, aproveitaram o tédio para fazer algumas revelações íntimas. As sisters surpreenderam ao revelar que dispensaram suas roupas íntimas para a competição.

Aliadas no confinamento, a confeiteira e a assistente social decidiram enfrentar a prova, que era em dupla, juntas. Fernanda assumiu o papel do celular, presa a um cabo de aço esticado, enquanto Pitel desempenhou o papel do cartão. Dessa forma, as sisters permaneceram abraçadas durante toda a dinâmica, se segurando para não cair na plataforma inclinada.

Entediadas enquanto encaravam uma à outra, Pitel aproveitou a oportunidade para revelar como se preparou para a prova de resistência: "Vim sem calcinha e tu?", ela perguntou para a colega de confinamento. Sincera, Fernanda também confessou que dispensou o item íntimo para evitar desconfortos durante a competição. Confira!