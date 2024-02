BBB 24: Rodriguinho analisa comentário de Davi e lamenta: 'Jamais faria isso'

Apontado como 'péssimo jogador' por Davi no Sincerão, Rodriguinho criticou a postura do brother durante a dinâmica do BBB 24

A dinâmica do Sincerão, ocorrida durante a noite da última segunda-feira, 26, continua sendo um dos assuntos principais entre os brothers do BBB 24, da Globo. Emparedado da semana, Rodriguinho recordou o momento em que Davi o chamou de "péssimo jogador".

Em conversa com Wanessa Camargo, Yasmin Brunet e Giovanna Pitel na academia, o cantor lamentou a postura do motorista de aplicativo ao longo da atividade comandada por Tadeu Schmidt. "Jamais faria isso com ninguém, e olha que eu sou carrancudo. Jamais chegaria na cara de qualquer homem e [falaria] 'você é fraco, não sei o que'", declarou.

E continuou: "Ainda mais se fosse um homem mais velho do que eu. Minha mãe me ensinou a respeitar as pessoas. Ele poderia falar tudo que ele falou para mim de outra forma", observou o pagodeiro. Apesar da crítica, o artista reforçou que revelou a fala de Davi.

"E detalhe, eu cedi. Eu entendi ele... 'é um menino, tá tudo certo, nem vejo maldade'. Aí ele fala… ah, não. Pra mim [não dá]. Não é por causa dele, não. Parece que eu estou querendo ir embora por causa dele, e não é", desabafou Rodriguinho. Wanessa, então, concluiu: "Ele representa coisas que a gente não quer viver aqui".

Vale lembrar que Rodriguinho enfrenta o décimo paredão do BBB 24 ao lado de Fernanda e Lucas Henrique. O resultado da eliminação será revelado ao público na edição ao vivo desta terça-feira, 27, logo após a exibição de mais um capítulo de 'Renascer'.

Rodriguinho reage à surpresa preparada por Davi

Aniversariante do dia, o cantor Rodriguinho reforçou mais uma vez que não quer celebrar a data especial dentro do BBB 24, da Globo. Durante a manhã desta terça-feira, 27, o pagodeiro contou para os colegas de confinamento que o brother Davi deu a ideia de todos cantarem 'parabéns'.

Ao longo da madrugada, o motorista de aplicativo preparou um bolo surpresa para comemorar mais um ano de vida do artista. Em conversa com Giovanna Pitel, Rodriguinho relatou o diálogo que teve com o adversário mais cedo: "Davi veio falar para mim de cantar parabéns... não tô com cabeça para essas coisas. Esse tipo de coisa não é assim que se faz", disse ele.

Fernanda, que também estava no local, aconselhou o amigo a conversar com Davi a respeito da situação. "Fala para ele que não quer e que não é nem para fazer", declarou a sister. "Ele falou para mim, 'fiz, se quiser reunir a galera depois do Raio-X...' Quero p*** nenhuma, rapaz. Eu quero reunir... como se eu tivesse escolha", desabafou Rodriguinho.

E completou: "Quando você gosta de uma pessoa você faz e você vai, não é... Eu sou o que? Velho babaca? Não sou velho babaca. A Bia e a Raquele me deram parabéns na porta do confessionário, só porque eu estava segurando a porta para elas. Não preciso passar por isso não, gente. Melhor não falar".