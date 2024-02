BBB 24: Rodriguinho reage à surpresa preparada por Davi: 'Não tô com cabeça'

Após uma crise de choro, Rodriguinho falou sobre o bolo feito por Davi e reforçou que não gostaria de celebrar seu aniversário

Aniversariante do dia, o cantor Rodriguinho reforçou mais uma vez que não quer celebrar a data especial dentro do BBB 24, da Globo. Durante a manhã desta terça-feira, 27, o pagodeiro contou para os colegas de confinamento que o brother Davi deu a ideia de todos cantarem 'parabéns'.

Ao longo da madrugada, o motorista de aplicativo preparou um bolo surpresa para comemorar mais um ano de vida do artista. Em conversa com Giovanna Pitel, Rodriguinho relatou o diálogo que teve com o adversário mais cedo: "Davi veio falar para mim de cantar parabéns... não tô com cabeça para essas coisas. Esse tipo de coisa não é assim que se faz", disse ele.

Fernanda, que também estava no local, aconselhou o amigo a conversar com Davi a respeito da situação. "Fala para ele que não quer e que não é nem para fazer", declarou a sister. "Ele falou para mim, 'fiz, se quiser reunir a galera depois do Raio-X...' Quero p*** nenhuma, rapaz. Eu quero reunir... como se eu tivesse escolha", desabafou Rodriguinho.

E completou: "Quando você gosta de uma pessoa você faz e você vai, não é... Eu sou o que? Velho babaca? Não sou velho babaca. A Bia e a Raquele me deram parabéns na porta do confessionário, só porque eu estava segurando a porta para elas. Não preciso passar por isso não, gente. Melhor não falar, não fala...".

Rodriguinho: "Pitel, Davi veio falar pra mim de cantar parabéns... Fala pra ele não tô com cabeça pra essas coisas hoje. Esse tipo de coisa não é assim que se faz."



Fernanda: "Fala que ele não quer e não era nem pra fazer." #BBB24pic.twitter.com/1vJ26yQ4td — Dantas (@Dantinhas) February 27, 2024

Momentos antes de seu desabafo a respeito de uma possível comemoração de aniversário, Rodriguinho teve uma crise de choro e precisou ser consolado por outros brothers da casa. O cantor enfrenta o décimo paredão do BBB 24 ao lado de Fernanda e Lucas Henrique.

"A gente tá aqui com você, tem um Brasil inteiro te amando, sua família, tá todo mundo mandando muita energia para você hoje", disse Fernanda, que recebeu agradecimentos do amigo. "A gente te ama", reforçou a sister. "Já deu certo, força, força", declarou Michel.

O Rodriguinho tá chorando muito. Que bad vibe no dia do aniversário, hem gente! #BBB24pic.twitter.com/DSUo5AaAd7 — Caroline (@carolesmerini) February 27, 2024

Indireta? Namorada de Davi resgata vídeo do brother em aniversário

Namorada de Davi, Mani Reggo divertiu os fãs do participante do BBB 24, da Globo, ao compartilhar um vídeo antigo do brother em uma festa de aniversário. Apesar de ser um simples registro comemorativo, internautas classificaram a publicação da empreendedora como "humor inteligente".

Isso porque, justamente nesta terça-feira, 27, o cantor Rodriguinho, confinado com Davi no reality show, está completando mais um ano de vida. O motorista de aplicativo, inclusive, preparou um bolo surpresa para o pagodeiro durante esta madrugada.

Nos comentários da postagem, os seguidores de Mani brincaram com a situação. "Você sempre tem uma pérola guardada. Toda trabalhada no deboche. Humor inteligente, outro nível!", escreveu uma fã. "E o primeiro pedaço vai para o Davi, que enfrentou o Rodrigo bem grandão", se divertiu outra. "Mulher, amei o deboche!", disse uma terceira. Confira!