BBB 24: Raquele passa mal e abandona Prova do Líder para receber atendimento

Em meio à Prova do Líder de resistência, Raquele passa mal e é eliminada às pressas para receber assistência médica no BBB 24

Durante a madrugada desta sexta-feira, 23, os confinados no Big Brother Brasil 24 enfrentaram a Prova do Líder. No entanto, Raquele precisou abandonar a disputa de resistência às pressas. Em meio à competição, a participante enfrentou uma crise de falta de ar, levando à sua eliminação imediata para receber assistência médica no confinamento.

Tudo começou quando Raquele relatou alguns sintomas durante a dinâmica, que dividia os competidores em duas funções. Um jogador assumia o papel do celular, ficando preso a um cabo de aço esticado, enquanto o outro desempenhava o papel do cartão. Ambos precisavam permanecer juntos, frente a frente e abraçados.

Mas a doceira, que fez dupla com Michel, começou a passar muito mal e chegou a cair para fora da plataforma, dentro de uma piscina de espuma. Logo, a capixaba foi eliminada às pressas e assim que perdeu a disputa, ela começou a relatar a falta de ar. Visivelmente abalada e ofegante, Raquele recebeu o apoio dos colegas de confinamento, que tentaram acalmá-la.

Na sequência, a sister precisou deixar a competição rapidamente e se dirigir ao confessionário, onde recebeu atendimento médico: “Falta de ar horrível”, ela desabafou antes de adentrar o cômodo. Na prova, a situação gerou preocupação entre os brothers, que chegaram a questionar se o colete da doceira estava muito apertado.

Raquele e Michel também deixaram a prova de resistência, após a sister ficar com falta de ar. O que acharam?



(📹 Reprodução: TV Globo) #bbb24pic.twitter.com/iAkUPFQV1U — Pipocou.com (@Pipocoubr) February 23, 2024

Vale lembrar também que a doceira venceu a Prova do Líder da semana passada e recebeu um feedback do público sobre seu reinado na casa mais vigiada do Brasil. Antes de participar da nova disputa, Raquele ficou chocada ao ter acesso ao resultado da Enquete do Líder, que é uma avaliação dos espectadores do programa.

Após votação no site da emissora, os internautas elegeram o emoji que representaria a liderança da sister. Na Central do Líder, a capixaba se surpreendeu ao ver o desenho de 'Alerta' como o mais votado. Raquele abriu a boca, chocada com a escolha do público. A sister ficou precoupada com sua repercussão fora do reality diante do resultado.

Quem ganhou a Prova do Líder?

Na manhã desta sexta-feira, 27, apenas duas sisters se mantiveram firmes na disputa de resistência do Big Brother Brasil 24. Após cinco horas consecutivas, Beatriz e Isabelle conquistaram a liderança em dupla. Agora, elas precisam decidir quem deve ficar com os poderes na casa e quem vai ganhar dinheiro fora do confinamento; saiba como será a divisão.