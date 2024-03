BBB 24: Raquele analisa sister: "Não vai para o paredão tão cedo"

Em bate-papo com Giovanna, Raquele falou sobre uma sister sempre escapar do paredão do BBB 24, e apontou quem pode indicá-la direto

Na tarde desta segunda-feira, 11, Raquele e Giovanna analisaram o jogo enquanto mexiam no painel tático da academia do BBB 24. As duas, então, falaram sobre Leidy Elin escapar do paredão e apontaram qual sister poderia indicá-la a berlinda.

"A Leidy se ninguém... se Fernanda não pegar o Líder e indicar a Leidy, a Leidy não vai para o Paredão tão cedo... só se for pela dinâmica", analisou a doceira. "É a única pessoa que manda a Leidy, é a Fernanda, e aqui também eu desconfio, tá?", disse a nutricionista, apontando para o bonequinho de MC Bin Laden.

"Bin? Você acha que manda?", questionou Raquele. "Primeiro, porque a Leidy já votou nele e ele vai querer ser o jogador e mandar, porque se não ninguém manda e bla bla bla, já sabe", respondeu Giovanna.

Vale lembrar que Leidy Elin bateu um recorde no BBB 24. No último domingo, 10, ela conquistou mais uma semana sem receber votos nos paredões da temporada. Até agora, já foram formados 12 berlindas no programa, e ela segue ilesa, o que é um recorde na edição. Nas edições anteriores, Gabi Martins, do BBB 20, e Bruna Griphao, do BBB 23, ficaram 10 paredões sem votos.

Leidy Elin quebra regra importante e leva punição

Um pouco antes da formação do Paredão deste último domingo, 10, as sisters Leidy Elin e Raquele acabaram levando uma punição da produção do BBB 24. É que as duas quebraram uma das regras mais importantes do reality show enquanto conversavam.

O bate-papo começou com Leidy revelando a colega de confinamento em qual brother deverá votar na berlinda desta semana. A trancista, no entanto, não falou de forma clara e cochichou durante o diálogo - o que é proibido dentro do programa. Logo em seguida, ela recebeu uma mensagem da produção avisando sobre a perda de estalecas. Saiba mais!