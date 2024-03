BBB 24: Produção chama atenção de Raquele; saiba o motivo

Enquanto conversa com os brothers na área externa da casa do BBB 24, Raquele recebeu um alerta da produção por descumprir uma regra

Após curtirem o dia ensolarado na piscina, Pitel, Leidy Elin, Raquele, Giovanna, Lucas Henrique e MC Bin Laden se sentaram na área externa da casa do Big Brother Brasil 24 e começaram a conversar sobre o jogo.

Enquanto a trancista falava sobre os emojis do Queridômetro desta quinta-feira, 14, a doceira aproveitou para cortar as unhas da mão, mas rapidamente acabou levando uma 'bronca' da produção, já que a higiene não pode ser feita no local.

Ao ouvir o sinal de alerta, todos olharam para o painel, que chamava a atenção da sister. Depois de ver a mensagem, Raquele imediatamente colocou rapidamente o pbjeto em cima da mesa e se desculpou.

"Parei, desculpa", disse ela, aos risos. Giovanna também chamou a atenção da amiga: "Não pode fazer isso aqui e ainda mais com o negócio comido de cloro ainda", falou a nutricionista.

Leia também:BBB 24: Pitel passa protetor solar em Lucas Henrique e web reage: "Já é demais"

Raquele analisa possibilidade de sister ir para o paredão

Na última segunda-feira, 11, Raquele e Giovanna analisaram o jogo enquanto mexiam no painel tático da academia do BBB 24. As duas, então, falaram sobre Leidy Elin escapar do paredão e apontaram qual sister poderia indicá-la a berlinda.

"A Leidy se ninguém... se Fernanda não pegar o Líder e indicar a Leidy, a Leidy não vai para o Paredão tão cedo... só se for pela dinâmica", analisou a doceira. "É a única pessoa que manda a Leidy, é a Fernanda, e aqui também eu desconfio, tá?", disse a nutricionista, apontando para o bonequinho de MC Bin Laden.

"Bin? Você acha que manda?", questionou Raquele. "Primeiro, porque a Leidy já votou nele e ele vai querer ser o jogador e mandar, porque se não ninguém manda e bla bla bla, já sabe", respondeu Giovanna.