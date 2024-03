BBB 24: Pitel revela estratégia envolvendo brother: "Moeda de negociação"

Pitel surpreendeu Lucas Henrique ao revelar que um participante do BBB 24 é sua 'moeda de negociação' em uma formação do paredão

Durante uma conversa com Lucas Henrique na casa do BBB 24 nesta quarta-feira, 27, Pitel surpreendeu ao revelar que tem um brother que é sua moeda de negociação em uma formação de paredão.

A assistente social explicou para o professor de Educação Física que como já teve um atrito com MC Bin Laden, o funkeiro acaba sendo uma possibilidade de voto, mesmo ele fazendo parte do mesmo quarto que ela.

"É sempre o Bin. É sempre minha moeda de negociação", revelou a sister. "Para com isso. Isso é perseguição", afirmou o carioca, que é muito próximo do cantor.

Em seguida, Pitel deu detalhes sobre sua decisão de colocar o integrante do Camarote nessa posição dentro do jogo. "Não é perseguição, não. É que das prioridades infelizmente ele é o único que tive atrito. Para mim, ele é o único que consigo usar de moeda de troca. De achar um nome em comum", justificou a alagoana.

Lucas, então, aproveitou para contar que ela também é alvo do funkeiro. "Ele falou para mim que vota em você primeiro no quarto", confessou o capoeirista para a amiga.

Pitel sugere mimos para Lucas Henrique presentear ex-esposa

Mesmo sem saber sobre o processo de divórcio, Giovanna Pitel conversou com Lucas Henrique sobre seu relacionamento com Camila Moura fora do BBB 24. Nesta quarta-feira, 37, a sister fez algumas sugestões de mimos que o professor poderia dar para sua ex-esposa quando saísse do reality show da Globo.

Em conversa com o brother, a assistente social listou algumas maneiras que Buda poderia agradar Camila. "Compre quando você sair daqui, antes de ir para a casa. Você já comprou joias para a Camila?", questionou Pitel. Lucas, por sua vez, afirmou que sequer tinha seus pertences como carteira e celular consigo para comprar um presente. Confira a conversa completa!