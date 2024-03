BBB 24: Lucas Henrique desabafa ao revelar que levou 'fora' de sister

Lucas Henrique conversou com MC Bin Laden e revelou para o funkeiro que levou 'o maior fora' de uma sister do Big Brother Brasil 24

Na tarde desta quarta-feira, 27, Lucas Henrique conversou com MC Bin Laden na área externa da casa do Big Brother Brasil 24, e revelou para o funkeiro que acabou levando um fora de uma sister na última terça-feira, 26. Ao detalhar a situação, o brother revelou que se tratava de Fernanda.

"Ontem eu fui brincar com ela e ela me deu maior fora", revelou o professor de Educação Física. "Ela? Você foi brincar com ela?", questionou o cantor. Buda relembrou a situação: "É, tipo, eu entrei no quarto assim e falei: Fernanda atenção. Aí, ela falou: brinca com quem brinca com você. Me deu um fora. Falei: pô, desculpa. E aí, não brinco mais também, está ligado?", contou.

Bin se mostrou surpreso com o ocorrido. "Isso que é estranho porque são exemplos. Ela não brinca com o Davi? Ela não brinca com o Alegrete? Ela puxa umas brincadeiras de momento, puxa tipo um assunto... sempre, tipo assim, vamos supor para te dar um exemplo... ela fala às vezes na academia... na cozinha... às vezes ela brinca com o Davi, fala com eles", disse o artista.

"Será que ela faz isso porque ela vê força nos moleques e não vê força em nós? Não dá para saber, tá ligado?", questionou o funkeiro. "Não dá para saber. Isso é um bagulho que está subjetivo, né? Não é tão simples de analisar isso", opinou o capoeirista.

O integrante do Camarote, então, deu sua opinião. "E aí, eu estou analisando. Se a pessoa está se afastando e não está puxando assunto 'com nós', mas ela faz questão de conversar com essa outra galera, de ser mais simpática com o Davi, ser um pouco mais simpática com o Matteus, tá ligado? E nós que está ali, somando voto... É por isso que eu falo, mano. No quarto, nós estamos somando voto. Só que tipo ninguém se une. E aí, tipo, depois quer ser jogado na cara umas paradas que não convém", concluiu.

Ex de Lucas toma decisão sobre separação

O relacionamento de Lucas Henrique com Camila Moura ficou abalado durante a participação dele no BBB 24, da Globo. Tanto que ela já decidiu que quer se separar dele por causa do flerte dele com Pitel no reality show.

A advogada dela, Adélia Soares, contou que a cliente quer mesmo entrar com o pedido de divórcio quando ele sair do confinamento. "Camila já optou pelo divórcio, diante de toda a situação. Mas é uma decisão de foro íntimo. Eles eram casados no papel", disse ela ao site Quem. Então, a advogada ainda comentou a notícia de que a família de Lucas Henrique iria à justiça contra a nora. Saiba mais!