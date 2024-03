BBB 24: Pitel desabafa no Raio-X: ‘Eu cheguei ao meu limite’

Perto da reta final do reality, Pitel desabafou no Raio-X desta quinta-feira, 28, sobre seu estado emocional dentro do BBB 24

Faltando pouco tempo para o reality acabar, Pitel abriu o jogo e desabafou como está o coração dias antes da atual temporada chegar ao fim no Raio-X desta quinta-feira, 28.

"Oi, gente! Mais uma quinta-feira, mais um dia de Prova do Líder. Agora mais perto do que longe, mas ainda longe demais, se é que vocês me entendem. Hoje eu não quero falar muito, não. Acho que eu cheguei ao meu limite emocional. [...] Deixa eu ver se consigo pensar em mais alguma coisa. Não, estou com a mente vazia", afirmou a assistente social.

Faltando menos de 20 dias para a grande final do reality, o BBB 24 entra em Modo Turbo que vai ser ativado na sexta-feira, 29, com a formação de um paredão. A partir disso, a eliminação será no domingo, que também terá uma nova prova do líder e uma nova formação do paredão.

Pitel faz desabafo sobre rumo do reality

Mais cedo, Pitel também fez um desabafo com Lucas Henrique e Bin Laden na casa do BBB 24, da Globo. Na reta final do reality show, ela contou que está pensando que o jogo já está definido e começa a pensar em sua vida após o programa.

Ela disse que eles perceberam muito rápido qual deve ser o final da temporada. Porém, Bin rebateu dizendo que eles têm que demonstrar gratidão. E ela questionou: “Mas eu sou grata, uma coisa não anula a outra. Eu preciso ficar falando toda hora, preciso ficar pulando na piscina pelada pra parecer que sou grata?".

Então, Pitel completou com seu desabafo sobre como vê este momento do confinamento. "A questão é que, quando a narrativa toma força... Quando você vem pra cá, vem acreditando que todo mundo tem chance, de verdade. E que tudo vai ser uma grande surpresa, que você não vai esperar, que não vai parecer óbvio, que você não vai saber de nada que tá acontecendo. E quando vai pro Paredão, pensa que tem chances de ficar. A surpresa. Quando espera o óbvio acontecer, acontece o que tá acontecendo com Lucas, com Fernanda, comigo... começa a pensar no emprego lá fora, na vida lá fora, porque parece que aqui já não tem mais o que fazer. Não é o que deveria acontecer", afirmou.