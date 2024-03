BBB 24: No 'Tá com Nada', Davi especula prova de resistência: 'Com fome?'

Em conversa com Isabelle, Davi analisou como será a possível prova de resistência do BBB 24 com os brothers no 'Tá com Nada'

Se preparando para iniciar mais um ciclo no jogo do BBB 24, da Globo, Davi refletiu sobre a 12ª prova do líder, que será realizada na noite desta quinta-feira, 7. Em conversa com Isabelle na área externa, o brother disse acreditar que a dinâmica da semana será de resistência.

"Hoje estou achando que a prova é de resistência. Não vai ser resistência com agilidade, vai ser só resistir", analisou o jovem. Na sequência, ele recordou que a casa foi para o 'Tá com Nada' e que o ocorrido pode acabar interferindo na prova. "Nego com fome? Quero ver... começa a desmaiar, fica com a boca branca, pressão sobe, pressão desce", disse.

Todos os brothers foram direto para o 'Tá com Nada' nesta madrugada, enquanto a festa do líder Lucas Henrique estava rolando. Na ocasião, a sister Fernanda entrou com um copo de bebida dentro da casa e acabou levando uma punição gravíssima do Big Boss.

Davi especula como será a Prova do Líder de hoje: "Hoje a prova é de resistência." Será? 👀 #BBB24#RedeBBBpic.twitter.com/868dbKinq2 — Big Brother Brasil (@bbb) March 7, 2024

Davi, inclusive, não gostou da ação da confeiteira, mesmo que não tenha sido intencional. Em conversa com Matteus, o motorista de aplicativo se mostrou bastante revoltado com o ocorrido.

"Conforme for passando o tempo, você vai vendo. Mas não dá pra se apavorar", disse o gaúcho, tentando acalmá-lo. "Não é se apavorar, é que não tem nada. Não tem carne, banana, laranja, limão", declarou Davi. E completou: "Eu abri a geladeira. Pra mim, eles iam deixar arroz, feijão e goiabada. Mas eles não deixaram nada. Isso já me deixou com raiva", admitiu ele.

Ainda indignado, o motorista de aplicativo ressaltou para Matteus que a reação dos outros brothers em relação ao 'Tá com Nada' seria diferente caso a punição tivesse sido causada por ele e ou algum de seus aliados.

🚨O Davi tá putasso com a Fernanda por conta do Tá com Nada. O Alegrete disse que a produção não vai deixar eles com fome.



Alegrete: aqui não é No Limite, é Big Brother kkkkkkkkkk



Davi: isso vai dar merda, vai dar merda…



🎥 reprodução Globoplay pic.twitter.com/PvNxTAr7X1 — Jeje (@jejezaum) March 7, 2024

Davi revela quando vai indicar Isabelle ao paredão

O brother Davi já está pensando no futuro do jogo no BBB 24, da Globo, e criou um plano envolvendo sua amiga Isabelle. Inclusive, ele contou quando poderá indicá-la direto ao paredão caso vença uma prova do líder.

Durante a festa desta madrugada, o rapaz contou que poderá indicar Isabelle ao paredão quando chegar ao Top 5 e estiver apenas os dois juntos com Matteus, Alane e Beatriz. Então, ele explicou sua decisão. "Eu estava pesando ali quarto. Se chegar no top 5 eu, Isabelle, Matteus, Alane e Bia, se eu ganhar o Líder, eu vou indicar Isabelle para o Paredão", disse ela.

Ela se surpreendeu com o ponto de vista dele, que defendeu sua opinião. "Uma forma de te proteger, eu vou te proteger porque sei que eles três vão em você. Eu vou falar para o Brasil: estou colocando ela no Paredão porque quero ver o pau quebrando entre eles. Eu separo a amizade de jogo. Eu sei que às vezes você acha que sou ansioso, mas quando você está pensando em ir com o cavalo, eu tenho uma carroça lá na frente", afirmou.

Logo depois, Davi fez vários elogios para a postura de Isabelle no jogo. Confira!