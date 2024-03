BBB 24: Davi revela quando vai indicar Isabelle ao paredão

O brother Davi surpreende ao contar seu plano para Isabelle, que inclui colocá-la no paredão do BBB 24. Saiba o que ele disse!

O brother Davi já está pensando no futuro do jogo no BBB 24, da Globo, e criou um plano envolvendo sua amiga Isabelle. Inclusive, ele contou quando poderá indicá-la direto ao paredão caso vença uma prova do líder.

Durante a festa desta madrugada, o rapaz contou que poderá indicar Isabelle ao paredão quando chegar ao Top 5 e estiver apenas os dois juntos com Matteus, Alane e Beatriz. Então, ele explicou sua decisão. "Eu estava pesando ali quarto. Se chegar no top 5 eu, Isabelle, Matteus, Alane e Bia, se eu ganhar o Líder, eu vou indicar Isabelle para o Paredão", disse ela.

Ela se surpreendeu com o ponto de vista dele, que defendeu sua opinião. "Uma forma de te proteger, eu vou te proteger porque sei que eles três vão em você. Eu vou falar para o Brasil: estou colocando ela no Paredão porque quero ver o pau quebrando entre eles. Eu separo a amizade de jogo. Eu sei que às vezes você acha que sou ansioso, mas quando você está pensando em ir com o cavalo, eu tenho uma carroça lá na frente", afirmou.

Logo depois, Davi fez vários elogios para a postura de Isabelle no jogo. "Você é dura na sua posição, fala e é isso, isso e isso. Olhando em seu olho, eu vejo que quando você fala uma coisa é isso e acabou. [...] Eu observo muito você, tenho ciúme de você, gosto de você, te admiro. Sou uma pessoa que sou muito seu amigo, faço questão da sua amizade, entendeu? Eu te admiro muito, tenho você às vezes como um exemplo para mim, mas às vezes o exemplo que tenho de você e quero tomar para mim, não consigo porque tenho que ser eu", declarou.

E completou: "Eu enxergo você uma pessoa boa. Seu olho é lindo, você é linda. Hoje você estava brincando no quarto falando assim: 'Cadê meu marido?'. O Homem que tiver você tem a sorte grande na vida, ele tem uma mulher de caráter, que dá valor a pessoa. Te admiro, acho você madura, sincera, verdadeira...".

Davi fez desabafo no Raio-X

Confinado no BBB 24, da Globo, Davi desabafou no depoimento do raio-x nesta quarta-feira, 6. O rapaz relembrou os desafios que enfrentou dentro da casa após ir para alguns paredões dentro do reality show.

"O momento mais dificil pra mim aqui no BBB 24, foram todos os momentos. Até agora não tem sido fácil nenhum momento, desde o dia que entrei", desabafou ele. "Eu sou de um jeito aqui na casa e as pessoas me enxergam de um jeito totalmente diferente. Acham que eu faço as coisas por interesse, acham que eu faço as coisas para poder escapar do paredão", continuou ele. "Conviver com essas pessoas é totalmente dificil", afirmou.