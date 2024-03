BBB 24: Davi faz desabafo no raio-X: ‘O momento mais difícil'

Após se salvar de mais um paredão no BBB 24, Davi usar o raio-x para desabafar sobre o que já viveu dentro do confinamento

Confinado no BBB 24, da Globo, Davi desabafou no depoimento do raio-x nesta quarta-feira, 6. O rapaz relembrou os desafios que enfrentou dentro da casa após ir para alguns paredões dentro do reality show.

"O momento mais dificil pra mim aqui no BBB 24, foram todos os momentos. Até agora não tem sido fácil nenhum momento, desde o dia que entrei", desabafou ele. "Eu sou de um jeito aqui na casa e as pessoas me enxergam de um jeito totalmente diferente. Acham que eu faço as coisas por interesse, acham que eu faço as coisas para poder escapar do paredão", continuou ele. "Conviver com essas pessoas é totalmente dificil", afirmou.

Davi fica feliz ao voltar do paredão

Salvo do 11º paredão do BBB 24, da Globo, o brother Davi se mostrou aliviado por continuar no jogo. Durante a madrugada desta quarta-feira, 6, o jovem aproveitou o tempo livre para refletir sobre as palavras ditas por Tadeu Schmidtno discurso da berlinda, que eliminou Michel com 70,33% dos votos.

Em conversa com Isabelle, Davi disse acreditar que a disputa entre ele e o professor de geografia pode ter sido acirrada, uma vez que o apresentador do reality show avisou logo no início que Alane, a terceira emparedada da semana, estava salva. "Parece que a briga foi feia lá fora", disse o baiano.

"A gente está aqui dentro não percebe as coisas, não sabe o que está acontecendo, não sabe como está o público, o que está achando da gente aqui dentro. Mas assim, se eu fiquei é porque... Agradecer ao Brasil, porque o público gosta muito de mim", completou o brother.

Na sequência, ele comentou a reação dos adversários ao ouvirem o resultado da eliminação. Reflexivo, Davi ressaltou que os brothers torceram por sua saída do jogo. "Quatro paredões já, né? E a galera da casa realmente queria que eu saísse, estavam esperando isso", disse.

Por fim, Davi se mostrou bastante contente ao recordar as palavras usadas por Tadeu durante o discurso. Sorridente, o brother ficou orgulhoso com o que ouviu sobre sua história. "Achei tão bonito quando Tadeu falou assim: 'Já vendeu água na Lapa'. Porque ele conhece a história, sabe? Achei bacana. 'Já vendeu água, foi correria'. Gostei quando ele falou isso. Parece que ele sabe da minha história", concluiu.