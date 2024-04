BBB 24: Músicas da festa fazem sisters teorizarem próxima eliminação

Após analisarem lista de músicas tocadas na última festa do BBB 24, Beatriz e Alane especulam sobre próximo eliminado: "Vai sair"

Após uma madrugada agitada com direito a show de Lulu Santos na última festa do BBB 24, Beatriz e Alane especularam sobre o resultado do paredão desta quinta-feira, 11. Devido ao setlist do evento, as participantes criaram diversas teorias sobre quem deve ser o próximo eliminado.

No início da conversa, a vendedora compartilhou com a modelo sua preocupação. "Amiga, não tocou 'Tá Escrito', é a minha última festa", disse ela, fazendo referência à música de Xande de Pilares, Gilson Bernini e Carlinhos Madureira.

Na sequência, Alane tentou consolar a sister. "Para com isso, tocou uma música de todo mundo". Beatriz, então, revela sua teoria: "Do Davi tocou mais de uma. Ele pode ser o favorito". "Então é ele que vai sair. Seguindo a lógica, quem tem mais músicas tocadas, sai", rebateu a paraense.

Beatriz canta louvor poucas horas antes de resultado do Paredão

Emparedada, Beatriz corre grande risco de ser eliminada do BBB 24 nesta quinta-feira, 11. Preocupada com o possível resultado, a vendedora do Brás amanheceu cantando louvores e causando muitas risadas nos internautas.

Ainda de pijama, Bia ajoelhou no sofá do reality show da Globo e começou a colocar a voz para jogo com os braços para cima. Pouco depois, a vendedora do Brás continuou com sua sessão música ao se deitar no sofá. Com empolgação, a sister arrancou diversas reações da web com o ato.

"Beatriz na espera de um milagre", escreveu um internauta no X, antigo Twitter. "Tá com medo de sair, coitada", disse outro. "Ela já sabe que vai rodar", disparou mais um.

Após conquistar seu lugar no top 5 do Big Brother Brasil 24, Beatriz enfrenta o paredão ao lado de Davi e Isabelle, que são aliados desde o início do programa.